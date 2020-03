Novega direktorja TSmedia našli na Telekomu

»Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k imenovanjuna mesto direktorja družbe TSmedia, medijske vsebine in storitve inna mesto direktorja družbe Planet TV, televizijska dejavnost, in sicer s 1. aprilom 2020. Simon Furlan, ki je direktor veleprodajnega trga v Telekomu Slovenije in Samo Ošina, ki je direktor Množičnega trga v Telekomu Slovenije, bosta družbi vodila skladno s pogodbo o poslovodenju, in sicer do imenovanja novega direktorja. Spomnimo,je odstopil kot direktor TSmedia.Kot smo poročali, Telekom Slovenije poskuša prodati družbo PlanetTV