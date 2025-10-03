Novembra prvi razpis iz programa Step

Agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris) bo predvidoma novembra objavila prvi razpis Step za vzhodno kohezijsko regijo, s katerim bo 60 milijonov evrov namenjenih spodbujanju razvoja in proizvodnje ključnih tehnologij, to so digitalne inovacije, biotehnologija in čiste tehnologije, je povedal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež.

Evropska uredba o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma Step) je namenjena podpori evropskim industrijam za pospeševanje vlaganj v kritične tehnologije. Spodbude bodo namenjene trem ključnim ciljnim naložbenim področjem, in sicer čistim, brezogljičnim in z viri učinkovitim tehnologijam, digitalnim tehnologijam in globokotehnološkim inovacijam (tako imenovani deeptech) ter biotehnologiji.

»S ciljanim in okrepljenim pristopom želi Evropska unija odpravljati strateške odvisnosti evropskega gospodarstva in prevzemati vodilno vlogo pri razvoju naprednih tehnologij, pri tem pa zgraditi evropske vrednostne verige, okrepiti suverenost in gospodarsko varnost ter reševati primanjkljaj delovne sile in spretnosti v strateško pomembnih sektorjih,« je povedal Frangež.

Matevž Frangež:Poleg EU centraliziranih programov bo, kot je bilo omenjeno, podjetjem na voljo javni razpis Aris, načrtujemo tudi, da bomo podprli podjetja, vključena v pomembne projekte skupnega evropskega interesa (IPCEI). FOTO: Leon Vidic/Delo

V Sloveniji so za te namene predvidena kohezijska sredstva, podjetja pa se spodbuja, da se prijavijo tudi na centralne evropske razpise: EU4Health program, Horizon Europe, Evropski sklad za inovacije, Evropski obrambni sklad, Digital Europe program. »Na teh razpisih lahko slovenska podjetja pridobijo sofinanciranje za svoje Step projekte oziroma pridobijo 'pečat suverenosti', ki jim omogoča lažje in hitrejše pridobivanje sredstev za izvedbo projektov,« je dejal državni sekretar. Pri tem jim je v pomoč nacionalna točka Step Slovenija.

»Poleg EU centraliziranih programov bo, kot je bilo omenjeno, podjetjem na voljo javni razpis Aris, načrtujemo tudi, da bomo podprli podjetja, vključena v pomembne projekte skupnega evropskega interesa (IPCEI). Če bo potrjena sprememba Programa Evropske kohezijske politike, bo leta 2026 prek javne agencije Aris za Step razpisanih dodatnih 30 milijonov evrov za zahodno kohezijsko regijo,« je dodal Frangež.

Na ministrstvo za kohezijo jim je z ministrstvoma za gospodarstvo in visoko šolstvo, kot pravijo, po sprejetju uredbe Step uspelo zagotoviti 100 milijonov evrov za projekte podjetij za razvoj ali proizvodnjo kritičnih tehnologij, okrepitev dobavnih verig v kritičnih tehnologijah, skupne projekte javnih raziskovalnih organizacij in industrije za razvoj kritičnih tehnologij strateškega pomena na področju biotehnologij in digitalnih tehnologij, za projekte, ki so na centraliziranih razpisih EU prejeli pečat Step, ter načrte podjetij, vključenih v pomembne projekte skupnega evropskega pomena (IPCEI).

»Zaradi velikega zanimanja slovenskega gospodarstva pravkar pripravljamo še drugo spremembo programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027, s katero želimo zagotoviti dodatna sredstva v višini 53,5 milijona evrov za podporo razvoju ali proizvodnji strateških tehnologij ter za vzpostavitev slovenske tovarne umetne inteligence,« so še dodali na ministrstvu za kohezijo.