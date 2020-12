Novembrski avtomobiliski padec

Novi tovornjaki od leta 2040 brez dizla

Članice Acea so ta teden podale skupno izjavo, pod katero so podpisani vsi evropski proizvajalci gospodarskih vozil, s katero se zavezujejo, da po letu 2040 v njihovih izdelkih ne bo več pogona na fosilna goriva. To je napoved orjaške spremembe, saj so se doslej vsaj največji tovornjaki v več kot 90 odstotkih prodajali z dizelskim motorjem. S tem področje tovornjakov sledi zahtevam na področju avtomobilov in cilju ogljične nevtralnosti do leta 2050. »Če naj cestni tovorni promet ohrani svojo vlogo storitvene dejavnosti za družbo, se moramo čim prej posloviti od fosilnih goriv. Nismo le prepričani, da je to potrebno, temveč to tudi pripravljeni to storiti, vendar pa tega ne moremo opraviti sami, pomagati nam morajo politika in vsi drugi deležniki,« , je ob tem dejal Henrik Henriksson , glavni pri ACEA za področje gospodarskih vozil, sicer pa direktor Scanie .

Potem ko je vrsta evropskih držav znova uvedla takšne ali drugačne omejitve za omejitev epidemije, ni presenetljivo, da je bila prejšnji mesec prodaja avtomobilov opazno nižja in se je še za odtenek povečalo tudi letno prodajno nazadovanje.Po podatkih Evropskega avtomobilskega panožnega združenja Acea je bilo v državah Evropske unije novembra na novo registriranih nekaj manj kot 900.000 novih avtomobilov, kar je bilo za 12 odstotkov manj kot v primerljivem lanskem mesecu. V enajstih mesecih jih je bilo prodanih dobrih devet milijonov, nazadovanje pa znaša v tem pogledu že skoraj 26 odstotkov ali tri milijone manj avtomobilov kot v tem obdobju leta 2019.Med velikimi trgi sta prejšnji mesec k skupnemu minusu najbolj prispevali Francija in Španija (–27 in –18 odstotkov), nekaj manj Italija (–8 odstotkov) in največja Nemčija (–3 odstotke). Na letni ravni imajo velike minuse vsi veliki trgi, tako je Španija za kar 35 odstotkov pod lansko ravnjo, za njo sta Italija in Francija z 29- in 27-odstotnim nazadovanjem, Nemčija pa se je po prodaji avtomobilov skrčila za 22 odstotkov.Slovenski avtomobilski trg sicer na celotne evropske številke zaradi majhnosti nima velikega vpliva, a vseeno dodajmo, da je prejšnji mesec upadel za tretjino, na letni ravni pa za četrtino.Med posameznimi proizvajalci tudi ni kakih velikih izjem, vsi namreč zaznavajo dvomestne minuse, ki med večjimi imeni znašajo od slabih 20 pa do več kot 30 odstotkov.Glede strukture pogonov novembrskega prereza še ni, verjetno pa enajstmesečni podatek ne bo bistveno drugačen od tistega po desetih mesecih: po podatkih Jato Dynamics je bil v tem obdobju delež avtomobilov z bencinskim motorjem 51-odstoten, dizelski je znašal le še 28 odstotkov, hibridni pogon je predstavljal deset odstotkov na trgu, priključni hibridi so imeli štiri odstotke in povsem električni avtomobili pet odstotkov trga. Ti dve kategoriji sta letos ustvarili največjo rast, prodaja je v Evropi za nekajkrat večja kot lani, tudi zaradi mičnih subvencij predvsem v Nemčiji in Franciji.