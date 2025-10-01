Novi lastnik na Rogli načrtuje za deset milijonov evrov naložb

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je družba Advance Capital Partners maja od Uniorja odkupila Unitur, ki upravlja smučišče Rogla in Terme Zreče, je vodenje tega podjetja 1. septembra prevzel pomurski menedžer Tadej Ružič, ki je pred tem delal v družinskih podjetjih, nazadnje v Medicopu. Čeprav vidi še veliko možnosti za rast, revolucije ne napoveduje. Obljublja pa, da bodo gostom že to zimo ponudili nekaj novosti. Preverili smo še, katere naložbe se obetajo na pohorskemm smučišču, kaj se bo spremenilo, zakaj bodo sezonske delavce zaposlili za celo leto in po koliko bodo letos smučarske vozovnice.