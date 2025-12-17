Novi okvir za financiranje globalne varnosti

Javne naložbe v človeški kapital in infrastrukturo krepijo odpornost in povečujejo verjetnost, da bodo družbe reševale spore brez nasilja in razseljevanja.

Zaradi vse večjega rivalstva med velikimi silami je povečanje obrambnih izdatkov postalo prednostna naloga, ki si jo le malo držav upa opustiti. Vse večji občutek negotovosti je spodbudil rast globalnih vojaških izdatkov, ki so se od leta 2015 do leta 2024 povečali za 37 odstotkov in dosegli 2,7 bilijona (tisoč milijard) dolarjev – znesek, ki je skoraj enak celotnemu BDP Afrike. Več kot 50 odstotkov te porabe je odpadlo na zavezništvo Nato, pri čemer je večina njegovih članic več vlagala v obrambo na račun druge javne porabe. V Kanadi, Združenem kraljestvu in Nemčiji se je zunanja pomoč zmanjšala. Zaradi šibke javne podpore je program politično sporen, zaskrbljenost zaradi varnosti in težnje po razcvetu obrambne industrije pa spodbujajo vojaške izdatke. Vendar višji vojaški proračuni niso ...