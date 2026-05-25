    Novi podaljšek za madžarski prevzem srbske naftne družbe

    OFAC je Molu dal licenco za pogajanja o Naftni industriji Srbije. Država hoče zagotovila za rafinerijo.
    Pogajanja za odkup ruskega deleža v NIS potekajo že od sredine januarja letos. FOTO Oliver Bunic/Afp
    Pogajanja za odkup ruskega deleža v NIS potekajo že od sredine januarja letos. FOTO Oliver Bunic/Afp
    Maja Grgič
    25. 5. 2026 | 16:00
    4:59
    A+A-

    Prizadevanja madžarske energetske družbe Mol za nakup večinskega deleža Naftne industrije Srbije (NIS) so dobile nov, a kratek podaljšek. Ameriški urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) je Molu namreč dovolil, da pogajanja za to nadaljuje do 6. junija. Tako na madžarski kot na srbski strani priznavajo, da so dosegli napredek, neodgovorjena pa ostajajo ključna vprašanja.

    ZDA so od Srbije že lani jeseni zahtevale, da najde kupca za NIS, ki je v večinski lasti ruskih družb Gazprom Neft in Gazprom. Madžarska skupina Mol je nato januarja letos podpisala sporazum z Gazpromom Neft o prevzemu 56-odstotnega deleža v NIS. Transakcijo pa morata odobriti ameriški urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) in evropski regulator. V Molu so takrat napovedali, da naj bi bil kupoprodajni sporazum podpisan do konca marca letos, vendar se to ni zgodilo.

    Zapletlo se je namreč predvsem v pogovorih med Molom in srbsko vlado. Srbska vlada je namreč menila, da MOL ni ponudil dovolj trdnih jamstev glede ohranitve prihodnjega delovanja rafinerije Pančevo, preskrbe srbskega trga z gorivi ter vpliva države Srbije, ki je 30-odstotna lastnica družbe pri upravljanju podjetja po prevzemu.

    Končna faza

    Zsolt Hernadi FOTO Bernadett Szabo/Reuters

    »V zadnjih mesecih smo se intenzivno pogajali z vsemi ključnimi deležniki transakcije NIS in dosegli pomemben napredek. Vstopili smo v končno fazo teh zelo zapletenih pogajanj. Smo optimistični, vendar je treba v prihodnjih tednih dokončno urediti še nekatere pogoje. Še vedno verjamemo, da bi bila transakcija koristna tudi za vse vpletene strani in bi pripomogla k dolgoročni oskrbovalni varnosti regije na splošno in Srbije posebej,« je po pridobitvi podaljšanja roka povedal predsednik uprave in glavni izvršni direktor skupine Mol Zsolt Hernádi.

    Srbska ministrica za energetiko in rudarstvo Dubravka Đedović Handanović je dejala, da Srbija nadaljuje pogovore o lastnišvu NIS in da je veliko stvari uskladila, vendar: »Položaj je zapleten, a naš cilj in dolžnost je, da najdemo dolgoročno rešitev za zaščito interesa Srbije.« O portalu RTS je ministrica dejala, da je ključni cilj države, da bo NIS še naprej stabilno posloval, da se ohrani delovanje rafinerije Pančevo ter da se v razmerah energetske negotovosti in sankcij zagotovi preskrba domačega trga.

    Usoda rafinerije

    NIS ima v lasti tudi Rafinerijo Pančevo, ki bi tako postala četrta rafinerija v madžarski skupini. Ta ima namreč v lasti še rafinerije Danube v Budimpešti, Slovnaft v Bratislavi in rafinerijo Rijeka. »V zadnjem desetletju in pol je rafinerija Pančevo v več fazah doživela celovito posodobitev. S svojo predelovalno zmogljivostjo skoraj 4,8 milijona ton na leto proizvaja predvsem dizelska in bencinska goriva kakovosti Euro-5, skladna z evropskimi standardi, utekočinjeni zemeljski plin, petrokemične izdelke, kurilno olje, bitumen in druge naftne derivate. Poleg tehnološkega napredka rafinerije in njene ponudbe izdelkov se tudi veleprodajna, logistična in maloprodajna mreža družbe NIS ujemata z regionalnim portfeljem skupine Mol,« so že januarja sporočili iz madžarske naftne družbe.

    Madžarski Mol želi kupiti 56-odstotni delež NIS.

    Pogajanja o prevzemu so se zavlekla.

    Rafinerija na Reki naj bi konkurirala tisti v Pančevu.

    Konec aprila pa so v Molu javno napovedali, da ima rafinerija Pančevo pomembno strateško vlogo: »Cilj Mola je dodatno okrepiti varnost preskrbe v Srbiji in regiji, hkrati pa izkoristiti sinergije med rafinerijami.« A v Srbiji so za dolgoročni obstoj Pančeva še vedno zaskrbljeni, tudi zato, ker sta Mol in Ina marca letos sklenila nadgradnjo in modernizacijo rafinerije na Reki, ki naj bi bila neposredna konkurenta rafineriji v Pančevu. Reška rafinerija lahko po novem predela do štiri milijone ton surove nafte na leto, saj ji bo prenova omogočala predelavo širšega nabora surove nafte, tudi razgradnjo težkih ostankov.

    Sprememba na Madžarskem

    Pogajanja o nakupu NIS je zaznamovala tudi sprememba oblasti na Madžarskem, saj je dolgoletnega predsednika vlade Viktorja Orbána, ki je tudi dober prijatelj srbskega predsednika Aleksandra Vučića nasledil Rusiji manj naklonjen Péter Magyar, ki si prizadeva tudi za manjšo odvisnost od ruske nafte.

