Novi predsednik AmCham Slovenija je Blaž Brodnjak

Ljubljana – Ameriška gospodarska zbornica Slovenije je na redni letni generalni skupščini nekoliko prevetrila vodstvo in dobila novega predsednika. Za dveletni mandat na čelu AmCham Slovenije je bil z večino glasov vseh članov izvoljen Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.



Nova člana sveta guvernerjev AmCham Slovenija sta postala Nevenka Črešnar Pergar, direktorica NP Consultinga, in Damjan Kralj, glavni izvršni direktor BTC. Za drugi dveletni mandat v svetu guvernerjev pa so bili ponovno izvoljeni Barbara Domicelj, generalna direktorica Microsoft Slovenija, Tomaž Lanišek iz Mestne občine Kranj in Matej Zavrl, glavni direktor Goodyear Dunlop Sava Tires.



AmCham Slovenija ima trenutno 408 članov, slovenskih in mednarodnih podjetij in predstavlja vstopno točko za slovenska podjetja, ki si želijo prodreti na ameriški trg.