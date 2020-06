FOTO:Novi privez v pristanišču šele po enajstih letih

Odprtje novega terminala in pomola za pretovor motornih vozil, za katerega so v Luki Koper prejeli tudi nepovratna evropska sredstva. Foto Blaz Samec

Luka letos investira 77 milijonov evrov

Odprtje novega terminala in pomola za pretovor motornih vozil.Foto Blaz Samec

Koper – Luka Koper je včeraj tudi uradno povečala svoje zmogljivosti, saj je po 11 letih pridobila povsem nov privez za pretovor blaga na kolesih, predvsem avtomobilov. S tem je utrdila svoj položaj drugega največjega pristanišča v Sredozemlju za avtomobile in enega največjih v Evropi. Na istem mestu (v tretjem bazenu) so imeli pred leti zasilni privez, vendar je poleti 2017 v neurju odtrgalo privezano ladjo z avtomobili, ki je zato trčila v dvigalo in povzročila veliko škodo.Kljub nesreči so vsi udeleženci, tako največji koprski partner za prevoz avtomobilov, grški ladjar Neptun Lines, kot Luka in zavarovalnice, našli rešitev, ki je zadovoljila vse, in v manj kot treh letih poskrbeli za sodoben in varen privez, ki ga je zgradilo koprsko podjetje Adriaing. To je 26. privez koprskega pristanišča, ki omogoča privez ladij od 100 do 240 metrov dolžine in širine 36 metrov, globina morja je deset metrov, konstrukcija pa sloni na pilotih, ki so zabiti 22 metrov globoko pod morsko dno. Naložba je znašala 6,3 milijona evrov, del sredstev so pridobili iz evropskega projekta CarEsmatic. V drugi fazi bodo na severni strani postavili še pontonski pomol, ob katerega se bosta po vrnitvi z vzdrževalnih del lahko privezali dve vojaški ladji (Triglav in Ankaran).»Odprtje novega priveza pomeni sprostitev drugih priveznih mest v koprskem pristanišču. Poleg tega smo pred nekaj meseci odprli šesto skupino tirov na največji skladiščni površini za avtomobile v Luki in letos začeli gradnjo velike garažne hiše za 6000 avtomobilov,« je povedal predsednik uprave Luke Koperl ter ob tem izrazil pričakovanje, da bodo evropski ukrepi za blaženje posledic epidemije koronavirusa rodili sadove in obudili avtomobilsko industrijo, saj luški pretovor ni odvisen samo od pretovora avtomobilov, ampak še od številnih drugih surovin in delov, ki jih potrebuje evropska avtomobilska industrija. V prvem trimesečju se je avtomobilski pretovor zmanjšal za samo štiri odstotke, toda že v drugem trimesečju je ta padec bistveno večji, vendar v Luki že vedo, da se z obnovo proizvodnje vrača tudi tovor.V Luki Koper poskušajo letos z naložbami poskrbeti za boljše poslovanje v prihodnjih letih. Poleg omenjenih treh bodo letos začeli graditi še bertoški vhod in podaljševati prvi pomol. Letos so končali oziroma bodo začeli naložbe v skupni vrednosti 77 milijonov evrov.»Z novim privezom za tovore na kolesih bodo skrajšane transportne poti od ladij do površin avtomobilskega terminala. Cilj tega evropskega projekta je povečati uporabo pomorskih 'avtocest' v Sredozemlju, povezati špansko, slovensko in grško pristanišče,« je ob odprtju ro-ro priveza povedal infrastrukturni ministerin dodal, da poskušajo na ministrstvu v kratkem končati postopke pridobivanja celotnega zemljišča kasete 5A za širitev pristanišča (spet verjetno za avtomobile). »S tem želimo doseči, da ostane Luka Koper eno vodilnih pristanišč za pretovor avtomobilov v Evropi in Sredozemlju. Intenzivna vlaganja v nove pristaniške zmogljivosti pa so pomembna tudi za gradnjo dodatne železniške povezave z zaledjem,« je še povedal infrastrukturni minister, ki je poudaril dobro sodelovanje z upravo koprskega pristanišča, saj so v pičlih dveh mesecih rešili ali začeli reševati tri večje skupne naloge.