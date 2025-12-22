Novi vlaki, boljše povezave: Slovenske železnice letos dvigujejo standarde

Železnica povezuje, zmanjšuje emisije in spodbuja gospodarski razvoj. Promet je med največjimi povzročitelji emisij CO₂, železnica pa je učinkovita rešitev. Zaradi bistveno nižjega ogljičnega odtisa lahko vlaki na potnika ali prepeljano tono povzročijo do 80 % manj izpustov toplogrednih plinov kot osebni avtomobili in tovornjaki. Ob tem omogočajo tudi učinkovitejše premikanje večjega števila ljudi, zato so pomemben steber trajnostne mobilnosti.

Z vedno boljšimi železniškimi povezavami se poleg mobilnosti posameznika krepita tudi gospodarska rast in družbena povezanost. Prav zato so naložbe v železniški sistem in njegovo posodobitev pomembne z vidika zelenega prehoda in tudi kakovosti življenja. Sodobna železniška infrastruktura z zanesljivimi linijami in udobnimi vozili ter z vključevanjem drugih oblik javnega prevoza odloča o tem, ali bo vlak resnično postal prva izbira za vsakodnevne poti in daljša potovanja.

V tem kontekstu je leto 2025 za Skupino Slovenske železnice pomenilo leto konkretnih premikov. V ospredju so bile posodobitve voznega parka v tovornem in potniškem prometu, izboljšave povezav doma in v mednarodnem prostoru ter nadaljnji razvoj multimodalne mobilnosti, ki potnikom omogoča enostavnejše načrtovanje poti od vrat do vrat.

Poleg tehnološkega razvoja se v skupini krepi tudi kultura podjetja in skrb za zaposlene, kar so prepoznale domače in mednarodne strokovne institucije, tako da so se lahko letos razveselili tudi priznanj in certifikatov s teh področij.

Vse to je znak, da Skupina Slovenske železnice svojo vlogo v družbi razume kot hrbtenico trajnostne mobilnosti in kot partnerja pri povezovanju Slovenije z regijo in Evropo.

Velike naložbe v tovorni promet

V tovornem prometu so Slovenske železnice marca 2025 izvedle eno največjih investicij v svoji zgodovini, ko so naročile 30 novih večsistemskih električnih lokomotiv.

To je pomemben korak k sodobnejšemu in zanesljivejšemu železniškemu tovornemu prometu, saj večsistemske lokomotive omogočajo vožnjo prek različnih električnih sistemov in lažje prehode na mednarodnih koridorjih. S tem se povečuje učinkovitost prevozov, zmanjšujejo zamude in optimizira logistika, hkrati pa se krepi konkurenčnost železnice kot okolju prijaznejše alternative cestnemu tovornemu prometu.

V osem držav s hitrostjo 200 kilometrov na uro

FOTO: Slovenske železnice

Pomembni premiki so se v letu 2025 zgodili tudi v potniškem prometu, kjer Slovenske železnice sistematično dvigujejo raven udobja in učinkovitosti potovanja z vlakom. V zaključni fazi je dobava še zadnje od skupno 72 sodobnih potniških garnitur Stadler, ki so danes že prepoznaven del slovenskega železniškega prometa. Nove garniture prinašajo višjo stopnjo udobja, boljšo dostopnost za gibalno ovirane in sodobne informacijske rešitve, kar vsakodnevni in občasni potniki z veseljem pozdravljajo.

Dodaten strateški korak je sledil 15. decembra 2025 s podpisom pogodbe za nabavo 20 novih potniških vagonov in štirih večsistemskih električnih lokomotiv Siemens Vectron, namenjenih vleki mednarodnih potniških vlakov. Lokomotive bodo opremljene z najsodobnejšim varnostnim sistemom ETCS in bodo omogočale vožnjo v osmih državah, brez menjave lokomotive na mejah, pri hitrostih do 200 kilometrov na uro. Novi vagoni, prilagojeni tako notranjemu kot mednarodnemu prometu, bodo potnikom ponudili več udobja na daljših razdaljah.

Za potnike to pomeni konkretne izboljšave, kot so brezžična internetna povezava, vtičnice USB-A in USB-C pri vsakem sedežu, sodoben potniški informacijski in rezervacijski sistem, LED prikazovalniki, klimatizirani prostori, prikaz zasedenosti sedežev v realnem času ter več prostora za kolesa in invalidske vozičke. Vse to krepi privlačnost potovanja z vlakom.

Multimodalnost in lokalne skupnosti

Pomemben del razvoja Slovenskih železnic v letu 2025 je bil namenjen tudi krepitvi multimodalne mobilnosti in boljšemu povezovanju lokalnih skupnosti.

Z dokončnim prevzemom družbe Nomago je Nomago postal del Skupine Slovenske železnice, kar je pomemben korak k uresničevanju strategije celovitih potovalnih rešitev. Povezovanje železniškega in avtobusnega prometa potnikom omogoča bolj usklajene vozne rede, lažje prestopanje in boljšo dostopnost tudi zunaj glavnih železniških koridorjev. V ospredju je letos tudi prenova Potniškega centra Ljubljana in gradnja nove glavne avtobusne postaje v prestolnici.

Boljše povezave z novim voznim redom

S podpisom pogodbe in dokončnim prevzemom družbe Nomago so Slovenske železnice v letu 2025 okrepile razvoj multimodalne mobilnosti in boljše povezovanje javnega prevoza. FOTO: Slovenske železnice

Z uvedbo novega voznega reda, ki na železnici tradicionalno začne veljati sredi decembra, so Slovenske železnice v letu 2025 izboljšale tako mednarodne kot domače povezave.

Med pomembnejšimi novostmi izstopa neposredna železniška povezava med Zagrebom in Dunajem, ki potnikom omogoča potovanje brez vmesnega prestopa v Gradcu. To pomeni krajši čas potovanja, večje udobje in boljšo konkurenčnost železnice na mednarodnih relacijah.

Pomembna izboljšava je tudi uvedba enournega takta vlakov med Mariborom in Gradcem, ki prinaša boljšo predvidljivost in večjo prilagodljivost za dnevne migrante, študente in poslovne potnike. V domačem omrežju pa je bila decembra spet vzpostavljena povezava med Novo Gorico in Ajdovščino, s čimer se krepita dostopnost regije in povezanost lokalnih skupnosti.

Priznanja in skrb za delovno okolje

Certifikat Športu prijazno podjetje potrjuje, da Slovenske železnice sistematično spodbujajo gibanje, zdrav življenjski slog in dobro počutje zaposlenih. FOTO: Jure Gašparič

Leto 2025 je prineslo tudi pomembna priznanja, ki potrjujejo, da razvoj Slovenskih železnic ne temelji zgolj na infrastrukturnih in tehnoloških vlaganjih, temveč tudi na skrbi za ljudi in širši družbeni vpliv. Skupina je pridobila certifikat Družini prijazno podjetje, ki potrjuje prizadevanja za ustvarjanje spodbudnega in uravnoteženega delovnega okolja ter lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ob tem je prejela tudi certifikat Športu prijazno podjetje, s katerim se priznava dolgoletno spodbujanje gibanja, zdravega načina življenja in aktivnega odnosa do dobrega počutja zaposlenih.

Mednarodna nagrada Brunel Awards 2025 potrjuje kakovost komuniciranja in oblikovanja Slovenskih železnic. FOTO: Slovenske železnice

Poleg notranjih priznanj so Slovenske železnice v letu 2025 prejele tudi mednarodno nagrado Brunel Awards 2025, ki velja za eno najuglednejših priznanj na področju železniškega oblikovanja in komuniciranja. Posebno odmevna je bila tudi nagrada za akcijo Sejemo sončno prihodnost, ki je prerasla okvirje posamezne kampanje in postala vseslovensko gibanje. Priznanja potrjujejo, da Slovenske železnice svojo vlogo razumejo celostno, saj poleg učinkovitega prometa gradijo odgovorno kulturo, krepijo zaupanje javnosti in aktivno prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe.

S pobudo Sejemo sončno prihodnost so Slovenske železnice povezale skupnost. FOTO: Slovenske železnice

Slovenske železnice z investicijami v vozila, povezave in ljudi ustvarjajo veliko možnosti za boljša potovanja in učinkovitejši prevoz blaga in s fokusom na zeleni prehod, povezovanje in kakovostno delovno okolje ostajajo zavezane uspešnemu razvoju.

Akcija Sejemo sončno prihodnost je prerasla okvirje kampanje in postala vseslovensko gibanje, za katero so Slovenske železnice prejele tudi mednarodno priznanje. FOTO: Slovenske železnice

Za potovanja in prevoze izberite vlak kot odgovorno, udobno in trajnostno izbiro ter spremljajte novosti Slovenskih železnic na poti v sodobno mobilnost.

