Novo Nordisk po revoluciji v hujšanju želi razviti zdravila za nespečnost

Danski farmacevt Novo Nordisk, ki je zaslovel s svojim zdravilom za hujšanje Wegovy, želi razširiti uporabo svojih prihodnjih zdravil za debelost na širši spekter obolenj, povezanih z debelostjo, od težav s spanjem do bolečin v kolenih.

Martin Holst Lange, vodja raziskav in razvoja v Novu, je za Reuters povedal, da želijo pridobiti dokaze o učinkih zdravil za pogosta obolenja, ki vplivajo na vsakodnevno življenje bolnikov, vključno z osteoartritisom kolen in spalno apnejo. Podjetje se tako odziva na upočasnitev rasti prodaje Wegovyja in konkurenčni pritisk ameriškega podjetja Eli Lilly. Ta med tem vlaga pet milijard dolarjev v novo tovarno v Virginiji.

Novo Nordisk je pred kratkim napovedal tudi zmanjšanje števila zaposlenih za 9.000, kar naj bi podjetju prineslo približno 1,25 milijarde dolarjev letnih prihrankov. Medtem razvijajo portfelj različnih oblik semaglutida – aktivne sestavine Wegovyja in zdravila za diabetes Ozempic – in razmišljajo o ameriškem dovoljenju za odmerek za hujšanje z višjo koncentracijo, čeprav odločitev še ni sprejeta.

Podjetje pričakuje tudi rezultate poskusa semaglutida pri Alzheimerjevi bolezni do konca leta, kar bi lahko pomenilo razširitev njihovega portfelja zunaj zdravljenja debelosti in diabetesa. Lange opozarja, da gre za tvegano raziskavo, a bi morebitni pozitivni rezultati lahko dodali do 15 milijard dolarjev letnih prihodkov.

Novo nadaljuje tudi razvoj molekule cagrilintide, ki posnema hormonski učinek amilina, v kombinaciji s semaglutidom v eksperimentalnem zdravilu CagriSema. Pretekli neuspeh v poskusu je lani znižal tržno vrednost podjetja za okoli 125 milijard dolarjev.