    Novice

    Novo posojilo za Sijevi družbi Acroni in Metal Ravne

    Sij se z bankami še vedno dogovarja tudi o refinanciranju okoli 300 milijonov evrov Sijevega dolga.
    Med Skupino Sij in bankami še naprej potekajo pogovori o doseganju celostne dolgoročne rešitve refinanciranja Skupine Sij.
    Med Skupino Sij in bankami še naprej potekajo pogovori o doseganju celostne dolgoročne rešitve refinanciranja Skupine Sij.
    Maja Grgič
    28. 8. 2025 | 09:50
    28. 8. 2025 | 10:38
    2:22
    Sijevi hčerinski družbi Acroni in Metal Ravne sta z bankami NLB, UniCredit, OTP banka in SID – Slovenska izvozna in razvojna banka dosegli dogovor o zagotovitvi dodatne likvidnosti v višini 25 milijonov evrov za podporo poslovanju skupine Sij, so sporočili iz naše največje jeklarske družbe. Skupina Sij se sicer z bankami še vedno dogovarja o refinanciranju okoli 300 milijonov evrov Sijevega dolga.

    V Siju mirijo: Z bankami se dogovarjamo o refinanciranju dolga

    »Zagotovitev dodatne likvidnosti potrjuje zaupanje bank v Skupino Sij. Sklenitev dodatnega financiranja sledi neodvisnemu pregledu Skupine Sij in njenega poslovnega načrta, ki so ga izvedli neodvisni svetovalci posojilodajalcev,« je prek Seoneta sporočil Sij.

    Ob polletju z izgubo

    Po nerevidiranih podatkih je skupina v prvem polletju letos proizvedla 248.100 ton jekla in ustvarila 518 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je šest oziroma 11 odstotkov manj kot v istem obdobju lani in 20 odstotkov oziroma devet odstotkov več kot v drugem polletju 2024. EBITDA znaša 20,6 milijona evrov, skupina je ustvarila 23,8 milijona evrov izgube, po upoštevanju nedenarnih stroškov, finančnih odhodkov in slabitev.

    »Med Skupino Sij in bankami glede na navedeno še naprej potekajo konstruktivni pogovori o doseganju celostne dolgoročne rešitve refinanciranja Skupine Sij. Usmerjena bo v zagotovitev stabilne dolgoročne finančne platforme za skupino in je potrebna zaradi zahtevnih in negotovih tržnih razmer,« pravijo v Siju, kjer zatrjujejo, da še naprej izpolnjujejo svoje obveznosti iz pogodbenih dogovorov.

    Sij se že več mesecev srečuje s težavami. Portal Finance je včeraj poročal, da je menda kot ena od rešitev na mizi tudi nacionalizacija Sija oziroma umik njegovih ruskih lastnikov, ki podjetju dolgujejo 60 milijonov evrov.

