Novo vodstvo Telekoma načrtuje šestino višji dobiček

Telekom Slovenije prihodnje leto načrtuje okoli šesto odstotno rast prihodkov od prodaje in slabo šestino višji dobiček, kot je skupina začrtala letos. Gre za prvi načrt nove uprave slovenskega nacionalnega telekomunikacijskega operaterja. Telekom, ki bo prihodnji teden predstavil rezultate poslovanja v prvih treh letošnjih četrtletjih, načrtuje, da bodo prihodki od prodaje prihodnje letos dosegli 780,6 milijona evrov. To je slabih šest odstotkov več od letošnjega načrta. V prvem polletju je sicer operater posloval nekoliko nad načrti, tako da cilj za prihodnje leto predstavlja okoli štiriodstotno rast, glede na poslovanje v zadnjih 12 mesecih, ki vključuje prvo letošnje polletje. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) bo prihodnje leto osem odstotkov večji od letošnjega ...