NPU ponovno vložil ovadbo zoper nekdanje vodstvo Banke Slovenije

Potem ko smo v Delu sredi marca razkrili, da kriminalisti v sodelovanju s tožilstvom pripravljajo novo ovadbo zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji bank leta 2013, je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) po poročanju 24ur ponovno ovadil nekdanje vodilne v Banki Slovenije, tudi nekdanjega guvernerja Boštjana Jazbeca.

Zaradi domnevno sporne sanacije slovenskih bank so jih prvič ovadili že konec leta 2018, vendar so morali kriminalisti po zapletu s pridobivanjem gradiva Banke Slovenije ponovno izvesti predkazenski postopek. Tudi v tokratni ovadbi naj bi nekdanjim vodilnim v Banki Slovenije očitali zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, so nam že marca potrdili na policiji.

»Zadeva se je tako na policiji kot na tožilstvu ves čas obravnavala prioritetno, vendar je bilo treba zaradi izvršitve in upoštevanja sodbe Sodišča EU ponovno izvesti predkazenski postopek, v okviru katerega so se znova zbirali relevantni podatki in dokazi. Glede na novozbrane dokaze je policija ocenila, da so izpolnjeni pogoji za vložitev ovadbe. Tožilstvo pa bo v nadaljevanju postopka ocenilo, ali zbrani dokazi zadostujejo za nadaljevanje kazenskega pregona,« so za 24ur povedali na tožilstvu.

Zapleti z dokumentacijo

Spomnimo, NPU je zaradi sumov, da so nastale omenjene nepravilnosti pri sanaciji NLB, v kriminalističnih preiskavah leta 2016 zasegel gradivo Banke Slovenije, ki jo je takrat vodil Boštjan Jazbec, in leta 2018 na specializirano državno tožilstvo vložil celo kazensko ovadbo proti zdaj že nekdanjim članom sveta BS zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Takrat so bili spornih dejanj osumljeni nekdanji guverner Boštjan Jazbec, Stanka Zadravec Caprirolo, Janez Fabijan in Tomaž Čemažar.

Nato je vmes poseglo Sodišče EU in ugotovilo, da je Slovenija pri zasegu dokumentacije Banke Slovenije kršila nedotakljivost arhivov EU. NPU je zato centralni banki vrnil zaseženo dokumentacijo in ji hkrati izročil zahtevek za ponovno izročitev dokumentacije, pomembne za predkazenski postopek. Banka Slovenije jim je dokumentacijo nato izročila, a prekrila del vsebine, ki naj bi predstavljal arhiv Evropske centralne banke.