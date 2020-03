FOTO:Nujna dela, pomisleki o veliki združitvi

Avtomobilska industrija je globalna, in tako kot se pandemija novega koronavirusa širi po svetu, tako približno prizadeva tudi to panogo. V času tega pisanja proizvajalci delno zaganjajo svoje operacije tam, kjer so se najprej ustavile – na Kitajskem, v Evropi podaljšujejo zaprtje, medtem ko se položaj v Ameriki zdi vedno bolj zapleten.Na Kitajskem avtomobilske tovarne že od konca februarja postopoma spet uvajajo proizvodnjo, pričakuje se, da se bo dvignila tudi prodaja avtomobilov, ki je prejšnji mesec sicer strmoglavila za 79, v prvih treh tednih marca pa za 45 odstotkov. V Evropi so se tovarne šele dobro ustavile, ustavitve so ...