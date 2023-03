Nujne so naložbe, sicer preveč uvoza in visoke cene

V nadaljevanju preberite:

Lani je bila Slovenija pri elektriki rekordno, 32,6-odstotno uvozno odvisna, letos so napovedi nekoliko boljše, a v prvih mesecih je bila uvozna odvisnost še vedno 31-odstotna. Velika uvozna odvisnost pomeni evropske cene in manjšo varnost oskrbe. Z ukrepi vlade in energetskih družb pa so bile cene elektrike pri nas druge najnižje v regiji, devete najnižje v EU za negospodinjski in pete najnižje za gospodinjski odjem.

V družbah Gen, Eles in HSE imajo sicer velike načrte, ki se merijo v milijardah evrov. »V EU v 10 letih nismo postavili nobene elektrarne brez subvencij,« je na težavo nizkih cen elektrike pred krizo opozoril Aleksander Mervar, direktor Elesa. V krizi so cene pasovne elektrike s prejšnjih 50 evrov zrasle na več kot 600 evrov, zdaj pa so se spustile na 138 evrov na megavatno uro (MWh). To bo tudi prava cena za naložbe in kdor teh stroškov ne bo zdržal, ne bo preživel, je še opozoril Mervar.