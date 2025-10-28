Nuklearka po remontu znova v omrežju

Nuklearno elektrarno Krško (NEK) so danes popoldne, po uspešno končanem rednem remontu ponovno priključili na elektroenergetsko omrežje. V naslednjih dneh bodo skladno s standardnimi postopki postopoma povečevali njeno moč.

Remont, ki se je začel 28. septembra 2025, je obsegal menjavo goriva, obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme ter tehnološke posodobitve, ki prispevajo k še višji varnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti elektrarne. V sredici reaktorja so zamenjali 56 od 121 gorivnih elementov, kar zagotavlja zanesljiv vir energije za obratovanje elektrarne do naslednjega remonta, predvidenega spomladi 2027.

Z več sto testiranji so potrdili ustrezno delovanje komponent in sistemov ter pregledali celovitost materialov opreme in struktur. Dela so potekala na podlagi premišljenega načrtovanja, izkušenj in medsebojnega sodelovanja – za kar se zahvaljujejo zaposlenim NEK ter poslovnim partnerjem iz domačega in mednarodnega okolja.

Letos načrtujejo proizvodnjo 5,4 milijarde kilovatnih ur električne energije, kar pomembno prispeva k stabilnosti slovenskega in hrvaškega elektroenergetskega sistema.