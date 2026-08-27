Nvidia utrjuje vodilni položaj v svetu umetne inteligence

Nvidia naj bi se dogovorila za nakup platforme Hugging Face, enega ključnih centrov odprtokodne umetne inteligence, za približno 12,9 milijarde ameriških dolarjev (11 milijard evrov), poroča Reuters. Posel bi bil eden največjih v zgodovini proizvajalca čipov in bi še utrdil njegov položaj v hitro rastočem ekosistemu umetne inteligence.

Hugging Face razvijalcem ponuja odprtokodne modele umetne inteligence, podatkovne zbirke in orodja, zato bi prevzem Nvidii omogočil neposreden nadzor nad pomembnim delom infrastrukture odprtokodne umetne inteligence.

Prevzem Hugging Face bi razširil Nvidiin vpliv Če bo prevzem Hugging Face za 12,9 milijarde dolarjev sklenjen, bo Nvidia poleg prevladujočega položaja na področju AI-čipov dobila še pomemben vpliv na odprtokodno stran umetne inteligence. To je pomembno tudi zato, ker največji razvijalci zaprtokodnih modelov, med njimi OpenAI in Anthropic, razvijajo lastne čipe oziroma iščejo alternative Nvidiinim procesorjem. Morebitni prevzem bi zato pomenil več kot zgolj finančno naložbo: Nvidia bi se še bolj pomaknila od vloge proizvajalca ključne strojne opreme k vlogi enega osrednjih igralcev celotnega ekosistema umetne inteligence.

Vrednost posla je še posebej izstopajoča v primerjavi s prihodki Hugging Face. The Information je ta teden poročal, da platforma ustvari približno 150 milijonov dolarjev letnih prihodkov. Leta 2023 je bila družba v okviru 235 milijonov dolarjev vredne investicijske runde ocenjena na 4,5 milijarde dolarjev, pri kateri je sodelovala tudi Nvidia.

Nvidia naj bi že lani ponudila 500 milijonov dolarjev za investicijo v Hugging Face, s čimer bi bila družba ocenjena na približno 7 milijard dolarjev, vendar je ta ponudbo po poročanju Financial Timesa zavrnila.

Nvidia napoveduje nadaljevanje izjemne rasti

Napoved morebitnega prevzema prihaja v času izjemne rasti Nvidie. Podjetje je v zadnjem četrtletju ustvarilo približno 96,2 milijarde ameriških dolarjev prihodkov, kar je več kot dvakrat toliko kot v enakem obdobju leto prej, poroča Financial Times. Za tekoče četrtletje pričakuje okoli 108 milijard dolarjev prihodkov.

Podjetje je pred kratkim napovedalo tudi nove oblike financiranja za svoje stranke, vključno z jamstvi za več sto milijard dolarjev vredne nakupe čipov. FOTO: Toby Melville/Reuters

Največji motor rasti ostaja podatkovno-centrični segment, povezan predvsem z umetno inteligenco. Ta je ustvaril približno 89 milijard dolarjev, kar predstavlja 117-odstotno rast v primerjavi z letom prej.

Izvršni direktor Jensen Huang ocenjuje, da je umetna inteligenca vstopila v ključno razvojno fazo. Po njegovih besedah se gradnja infrastrukture za UI nadaljuje z največjo hitrostjo, pri čemer povpraševanje ne prihaja več le od nekaj največjih laboratorijev, temveč vse večjega števila podjetij in novih UI-startupov.

Nvidia za prihodnje poslovno leto pričakuje približno 70-odstotno rast prihodkov. Hkrati ima do poslovnega leta 2027 že približno 18 milijard dolarjev zavez za kapitalske naložbe.

Nvidia financira tudi svoje največje stranke

Rastoča finančna moč Nvidie podjetju omogoča, da postaja vse pomembnejši vlagatelj v podjetja, ki uporabljajo njene čipe. Nvidia je med drugim investirala v OpenAI in Anthropic ter v širši ekosistem umetne inteligence.

Takšna strategija pa je sprožila tudi vprašanja o tako imenovanem krožnem financiranju. Kritiki opozarjajo, da Nvidia s financiranjem svojih strank oziroma partnerjev pomaga ustvarjati povpraševanje po lastnih čipih.

Nvidia očitke zavrača. Finančna direktorica Colette Kress je poudarila, da gre po mnenju podjetja za kakovostne naložbe z omejenim tveganjem, saj povpraševanje po računski moči še naprej hitro raste.

Nvidia je med drugim investirala v OpenAI in Anthropic ter v širši ekosistem umetne inteligence. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Podjetje je pred kratkim napovedalo tudi nove oblike financiranja za svoje stranke, vključno z jamstvi za več sto milijard dolarjev vredne nakupe čipov. Amazon naj bi samo v tem četrtletju začel nameščati dodatna dva milijona Nvidiinih najnovejših grafičnih procesorjev.

Marže pod pritiskom, Kitajska ostaja težava

Kljub rekordnim rezultatom se Nvidia sooča z več izzivi. Zaradi velikega povpraševanja po podatkovnih centrih primanjkuje pomnilniških čipov, kar pritiska na bruto marže. Te so v zadnjem četrtletju znašale 75 odstotkov, do začetka prihodnjega leta pa bi lahko padle na približno 71 odstotkov.

Nvidia je obenem močno povečala svoje obveznosti do dobaviteljev – na 279 milijard dolarjev s 119 milijard dolarjev četrtletje prej –, predvsem zaradi zagotavljanja zadostnih količin pomnilnika.

Dodatno omejitev predstavljajo ameriške izvozne omejitve za Kitajsko. Nvidia je sporočila, da je manj kot odstotek prihodkov od starejše generacije čipov Hopper v zadnjem četrtletju izviral iz dobav na kitajski trg.