    Nvidia navdušila vlagatelje, vendar …

    Po rasti dobička izstopajo predvsem trije ciklični sektorji.
    Počasi se končuje obdobje objav kvartalnih rezultatov poslovanja in finančni trgi bodo večjo pozornost spet namenili geopolitični situaciji v svetu ter seveda makroekonomskim podatkom v razvitih ekonomijah. Če pogledamo statistiko objav četrtletnih rezultatov za ameriški indeks S&P500 – podatke je objavilo že več kot 90 odstotkov podjetij v indeksu –, lahko opazimo izrazito zeleno barvo pri številkah. Rast dobička v zadnjem kvartalu je bila v povprečju skoraj 25-odstotna, tudi rast prihodkov na ravni celotnega indeksa je bila višja za več kot deset odstotkov glede na primerljivo lansko obdobje. Odlični rezultati ameriških podjetij so tako popolnoma zasenčili geopolitične napetosti, višje cene energentov ter posledično strahove glede krepitve inflacije. Povišane ravni inflacije tako seveda zvišujejo verjetnost, da bomo letos v Evropi celo doživeli dvig ključne obrestne mere – omenja se celo možnost do treh dvigov obrestne mere. Na drugi strani pa se je v ZDA močno zmanjšala možnost znižanja obrestnih mer, s čimer bi se postopoma približali ravnem obrestnih mer v Evropi. To nam nakazuje tudi gibanje na obvezniškem trgu, saj inflacijska tveganja močno zvišujejo zahtevane donosnosti državnih obveznic – tako smo bili v ZDA priča skoraj 4,7-odstotni donosnosti desetletne državne obveznice, 30-letna obveznica pa se je približala že 5,2-odstotni donosnosti.

    Če pogledamo kvartalne rezultate podjetij tudi na nivoju sektorjev, lahko vidimo, da po rasti dobička izstopajo predvsem trije ciklični sektorji – to so informacijska tehnologija, komunikacije storitve ter trajne dobrine. Pri vseh treh sektorjih je bila rast dobička v zadnjem kvartalu več kot 40-odstotna, pri komunikacijskih storitvah pa skoraj 50-odstotna. Vse to nam kaže, da so še vedno glavne investicijske teme, ki poganjajo kapitalske trge, predvsem umetna inteligenca ter podjetja, ki so neposredno ali tudi posredno povezana s to temo. V teh sektorjih najdemo tako glavne proizvajalce polprevodnikov in pomnilniških enot kakor tudi ponudnike oblačnih storitev in socialnih omrežij, ki krepijo svoj položaj in marketinške prihodke z uporabo orodij umetne inteligence.

    Finančni trgi pa so kot vedno z največjim zanimanjem spremljali objavo rezultatov ameriškega podjetja Nvidia, ki vedno objavlja med zadnjimi. Rezultati poslovanja glavnega proizvajalca čipov so bili spet impresivni, vseeno pa je cena delnice po objavi rezultatov nekoliko upadla. Prihodki so glede na primerljivo lansko obdobje zrasli za kar 80 odstotkov, tudi v prihodnjem četrtletju pričakujejo nadaljnjo rast prihodkov. Presegli so tudi napovedi glede dobička na delnico, dodatno pa so vlagatelje razveselili z višjo predlagano dividendo in impresivnim načrtom odkupa lastnih delnic v višini 80 milijard dolarjev. Širi se tudi baza kupcev njihovih izdelkov, saj njihovi odjemalci niso več samo klasična tehnološka podjetja. Dodaten as v rokavu je seveda tudi dejstvo, da na Kitajskem še vedno ne ustvarjajo prihodkov – vseeno bo na dolgi rok masiven kitajski tehnološki trg pomenil tudi pomemben del v strukturi prihodkov. Kar pa je vlagatelje zmotilo pri sami objavi rezultatov, je predvsem naraščajoča konkurenca pri proizvodnji čipov. Tukaj se omenja zlasti podjetje Cerebras, ki se je pred kratkim uvrstilo na borzo in kjer trdijo, da na račun izvirnega oblikovanja ponujajo na trgu hitrejše pomnilniške čipe kot sama Nvidia.

