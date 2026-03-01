Nvidia spet z blestečimi rezultati

V središču pozornosti trgov je bil ameriški proizvajalec čipov Nvidia, ki je kot zadnji iz skupine t. i. »veličastne sedmerice« razkril četrtletne rezultate v sredo, 25. 2. 2026. Podjetje ima osrednjo vlogo v razvoju umetne inteligence, saj njihovi grafični procesorji in napredne arhitekture predstavljajo temeljno infrastrukturo za učenje in delovanje velikih jezikovnih modelov in drugih naprednih sistemov. Njihovi poslovni rezultati zato veljajo za enega najpomembnejših pokazateljev dejanskega povpraševanja po umetni inteligenci in gibanj v tehnološkem sektorju. Čeprav je bila Nvidia v zadnjih letih eden glavnih motorjev rasti delniških trgov, vlagatelji postajajo bolj previdni pri vrednotenju prihodnje rasti. Do zdaj je rezultate objavilo približno 92 odstotkov podjetij iz indeksa S&P 500, pri čemer jih je večina presegla pričakovanja analitikov. Rezultati, ki jih je Nvidia objavila po zaprtju borze, so delnico v podaljšanem trgovanju sprva potisnili višje, vendar se je tečaj hitro vrnil na prejšnje ravni. Takšno gibanje nakazuje, da so finančni trgi kljub rekordnim številkam ostali bolj previdni.

Tehnološki velikan je tako v četrtem četrtletju poslovnega leta, ki se je končalo 25. januarja 2026, presegel napovedi analitikov in dosegel rekordne prihodke v višini 68,1 milijarde ameriških dolarjev, kar je 20 odstotkov več kot v prejšnjem četrtletju in 73 odstotkov več kot leto prej. Segment podatkovnih centrov, ki predstavlja približno 91 odstotkov celotnih prihodkov, je ustvaril 62,3 milijarde dolarjev prihodkov, kar pomeni 22-odstotno četrtletno in 75-odstotno medletno rast. Podjetje je podrobneje predstavilo platformo Rubin, ki naj bi omogočila do desetkrat nižje stroške izvajanja modelov umetne inteligence v primerjavi s platformo Blackwell. Pri tem je izpostavilo tudi različico Blackwell Ultra, ki po navedbah podjetja prinaša višjo zmogljivost in nižje stroške v primerjavi s prejšnjo arhitekturo Hopper.

Ustanovitelj in glavni izvršni direktor Jensen Huang je poudaril, da povpraševanje po računski moči raste eksponentno in da je umetna inteligenca dosegla prelomno točko, zlasti na področju umetne inteligence, ki deluje kot samostojni agent. Poslovanje podjetja pa še naprej omejujejo geopolitične napetosti. Delež prihodkov s Kitajske se je v zadnjih četrtletjih zmanjšal, saj Nvidia zaradi ameriških izvoznih omejitev ne more prosto dobavljati čipov H200 kitajskim kupcem. Čeprav so ZDA izdale licenco za omejene dobave določenim strankam, to za zdaj ni prineslo konkretnih prihodkov. Ob morebitni sprostitvi teh omejitev pa obstaja velik potencial za rast prihodkov na kitajskem trgu. V napovedih za prvo četrtletje poslovnega leta 2027 zato Nvidia ne vključuje prihodkov iz segmenta podatkovnih centrov na Kitajskem. Kljub temu podjetje pričakuje približno 78 milijard prihodkov, bruto marža pa naj bi znašala okoli 74,9 odstotka, kar nakazuje ohranjanje visoke dobičkonosnosti. Nvidia medtem poglablja partnerstva z vodilnimi tehnološkimi podjetji, med drugim z Meto in razvijalcem modelov Anthropic, ter širi sodelovanje z največjimi ponudniki oblačne infrastrukture. Ključno vprašanje pa ostaja, ali se lahko izjemna rast, ki jo poganja umetna inteligenca, nadaljuje tudi v prihodnje, saj so pričakovanja vlagateljev že izjemno visoka.