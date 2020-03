O davku na nepremičnine po koncu kriznih razmer  

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev covida-19 je premešal karte tudi na področju nepremičninskih evidenc. Da jutri lastniki nepremičnin še ne bodo mogli vpogledovati v novo evidenco vrednotenja in ne bodo dobili obvestil o novih posplošenih vrednostih nepremičnin, je javnost izvedela od finančnega ministra Andreja Širclja. Vse to se zdaj zaradi epidemije zamika, zamika pa se tudi razmislek o davku na nepremičnine.

Obvestila v prvem tednu 2021

Urad za množično vrednotenje nepremičnin bo v evidenco sicer vpisal vrednosti, izračunane na podlagi prenovljenih modelov vrednotenja, vendar je ne bo odprl, niti ne bo začel razpošiljati obvestil o skupni vrednosti njihovih nepremičnin. Zakaj? »Ker smo finančna sredstva za te namene začasno prerazporedili, se bodo nove posplošene vrednosti začele javno izkazovati 1. januarja 2021, zbirna potrdila pa bomo lastnikom poslali najkasneje v osmih dneh po začetku javnega izkazovanja v evidenci,« so nam pojasnili z ministrstva za finance. Z novim letom bodo tako stekli tudi postopki za uveljavljanje posebnih okoliščin pri vrednotenju nepremičnine.



Za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (socialne pomoči, štipendije, otroški in varstveni dodatki, subvencije, znižana plačila, prispevki …), pri katerih se v izračunu uporablja tudi posplošena vrednost nepremičnin, je vlada sklenila podaljšati veljavnost starih vrednosti , in sicer zneskov, ki so veljali 26. marca 2020.



Kot so nam povedali na ministrstvu za okolje in prostor, geodetska uprava trenutno opravlja svoje redne naloge, med katere sodi tudi spremljanje trga nepremičnin, v skladu z ukrepi vlade, usmerjenimi v zajezitev virusa. Tako spremljanje trga poteka v pisarni, podatke preučujejo prek spleta, kupoprodajnih poslov na terenu pa ne preverjajo.

O davku po epidemiji

Zanimalo nas je tudi, kako kaže s postopki za pripravo davka na nepremičnine. Ministrstvo za finance: » V tem obdobju se prioritetno urejajo vsebine, vezane na odpravljanje posledic epidemije covid-19. Zato je tudi delo projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin začasno zaustavljeno, dokler vlada ne odloči o nadaljevanju njegovega dela.«



Uvedba davka na nepremičnine sicer res ni med prioritetnimi nalogami vlade. Bo pa, kot je predvidela, po koncu kriznih razmer ustanovila široko delovno skupino, ki bo celovito preučila vse davčne rešitve in dala usmeritve za morebitne spremembe. »Upoštevaje problematičnost sedanje ureditve obdavčitve nepremičnin se pričakuje, da se bo delovna skupina opredelila tudi do teh vsebin,« so še pojasnili na ministrstvu.