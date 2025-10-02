O podnebnih spremembah se trg spet moti

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko poslovni, vladni in nevladni voditelji pred konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah (Cop 30) v Braziliji razpravljajo o prihodnosti podnebnih ukrepov, je svetovno gospodarstvo še vedno izpostavljeno akutnim in kroničnim pretresom zaradi podnebnih sprememb, katerih posledice bi lahko bile hujše od svetovne finančne krize leta 2008.

V času, ko številne vlade in podjetja še vedno podcenjujejo fizična podnebna tveganja, se moramo zavedati, da niti finančni trgi niti regulativni organi nimajo vedno prav. Kaj pa, če je njihovo trenutno zadovoljstvo, kar zadeva podnebna tveganja, katastrofalno napačno?