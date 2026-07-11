O realnosti naših javnih financ

Za vsake volitve je značilno, da stara koalicija želi prikazati solidno stanje javnih financ, opozicijske stranke pa opozarjajo na precej slabše razmere. Kljub slabemu izhodišču so v predvolilni vnemi pripravljene zagristi vanje, seveda v dobro Slovenije, in jih s predvidenimi ukrepi urediti. Potem ko prevzamejo oblast, pa navadno ugotovijo, da so razmere še slabše in vseh obljub ne bodo mogle uresničiti. In podobno je bilo tudi tokrat. Prejšnji finančni minister je izjavljal, kako so razmere obvladljive, da smo s primanjkljajem pod maastrichtsko mejo, kako ima veliko držav večji primanjkljaj, državni dolg pa se relativno zmanjšuje. Opozicijske stranke so v predvolilnih nastopih opozarjale na katastrofalno stanje in ponudile recept, kako bodo javne finance z drugačno politiko spravile v ...