Ob delu na daljavo sta pomembna tudi varnost in stik s kupci

Čeprav so direktorji informatike vajeni virusov in kibernetskih groženj, se zdaj spopadajo z novim izzivom, ki utegne zelo spremeniti informatiko.Koronavirus nima posluha za ljudi, njegov neusmiljeni pohod kaznuje posameznike in podjetja po vsem svetu. Številni zaposleni že skoraj dva meseca delajo od doma oziroma na daljavo, kar ni preprosto.Pandemija morda res ni bila na seznamu varnostnih dogodkov, na katere bi moral biti pozoren direktor informatike, a zelo vpliva na zahteve po zagotavljanju prilagodljivosti in neprekinjenosti poslovanja. CIO mora na izziv odgovoriti tako s kratkoročnimi kot dolgoročnimi ukrepi za povečanje ...