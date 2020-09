Ob izteku državnih pomoči v EU, porast brezposelnosti

Vlade znotraj EU so v juliju začele s sproščanjem državnih ukrepov za blaženje posledic pandemije covida-19, evropski statistični urad Eurostat pa ob tem poudarja, da sprostitev ukrepov že vpliva na povečanje stopnje brezposelnosti. Ta se je namreč na mesečni ravni znotraj EU povečala za 0,1 odstotne točke in je trenutno pri 7,2 odstotkih. Nekoliko večje je povečanje samo v evroobmočju, kjer se je brezposelnost zvišala za 0,2 odstotne točke in je zdaj pri 7,9 odstotkih.



V juliju je v EU tako bilo brezposelnih 15.2 milijona ljudi, od tega jih je bilo 12.8 milijonov brezposelnih zgolj v evroobmočju. V primerjavi z mesecem junijem, je v EU na novo brezposelnih 336.000, v evroobmočju pa 344.000 ljudi.

Brezposelnih skoraj tri milijone mladih

Povečanje brezposelnosti je zaznati tudi v segmentu mlajših od 25 let, ki so v trenutni krizi še posebej ranljivi. V EU se je brezposelnost za te povečala iz 16,9 odstotkov na 17 odstotkov. Skupno je tako brezposelnih 2,9 milijonov mladih, od tega pa jih je 2,3 milijona v evroobmočju. Na mesečni ravni je v EU postalo brezposelnih dodatnih 37.000 mladih oseb.

V Sloveniji 4,7-odstotna brezposelnost

Stopnja brezposelnosti v trenutni krizi ni blizu brezposelnosti po krizi leta 2008, ko je bilo v EU brezposelnih več kot 24 odstotkov ljudi. Stopnja brezposelnosti se je do letos zniževala od leta 2013, najnižjo brezposelnost pa smo beležili lani.



Trenutna stopnja brezposelnost v Sloveniji je 4,7-odstotna in je tako nižja kot povprečje EU, prav tako je za eno odstotno točko nižja kot junija. V Sloveniji so julija še veljali državni ukrepi za blaženje posledic pandemije, v nasprotju z nekaterimi drugimi državami članicami. Najvišja stopnja brezposelnosti v EU je julija bila v Španiji (15,8 odstotka), najnižja pa na Češkem (2,7 odstotka). ZDA v istem mesecu beležijo 10,2-odstotno brezposelnost, Kitajska pa medtem poroča o manj kot 6-odstotni brezposelnost.