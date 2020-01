Ob namestitvi nihče ne bere drobnega tiska

Comparex se je preimenoval v SoftwareONE – kaj se je zgodilo?



Kakšne so ključne prednosti oziroma koristi za stranke, ki jih omogoča novo podjetje?



Jernej Pirc opozarja, da je zelo pomembno, da podjetja skrbijo za licenčno skladnost svoje programske opreme. FOTO Osebni arhiv



V preteklosti je za nabavo programske opreme skrbel izključno oddelek IT, zdaj pa jo samostojno kupujejo tudi drugi oddelki glede na svoje potrebe. Je takšna praksa pravilna pot?



Podjetja, ki poslujejo že desetletja, imajo veliko težav z obvladovanjem starejše programske opreme. Kako naj se lotijo odprave kompleksnosti in zniževanja stroškov?



Ob načrtovanju IT-rešitev se podjetja tipično kar sprijaznijo s cenami ponudnikov programske opreme. Je mogoče kaj spremeniti?

Kdo naj torej skrbi za programsko opremo?



Pogosto je v podjetjih tudi praksa, da ta uporabljajo več programske opreme, kot imajo licenc zanjo. Kako naj podjetja ravnajo v primeru takega upravljanja tveganj?



V velikih podjetjih področje programske opreme res spominja na moro. Kako ga torej upravljati?



Urediti je treba upravljanje licenc in spremljati življenjski cikel opreme.



Zaradi monopola razvijalcev programske opreme kupec ne more vplivati na ceno.



Pri najemu pravic intelektualne lastnine je najbolj poštena stoodstotna pokritost.



Nekatera podjetja doleti pregled področja programske opreme. Kaj tipično iščejo inšpektorji?



Kakšna pa je najboljša strategija na področju programske opreme? Je stoodstotna pokritost res edini način?



Kako sta oblak in programska oprema kot storitev spremenila upravljanje področja programske opreme?

Prevzelo nas je konkurenčno podjetje, ki je bilo do pred nekaj leti predvsem ponudnik programske opreme, skupaj s podjetjem Comparex pa so ugotovili, da lahko dopolnijo svoj nabor storitev in postanejo pomemben globalni igralec.Skupaj smo postali še močnejši globalni ponudnik storitev IKT. Pripravili smo rešitve, ki uporabnikom omogočajo večji izkoristek programske opreme in s tem večjo poslovno učinkovitost. XSimple storitve in produkti so nastali kot odgovor na potrebe strank, rešitvi, kot sta 365Simple in AzureSimple, strankam pomagata pri prehodu na Microsoftove poslovne storitve v oblaku, uvedbi naprednih oblačnih orodij v interne procese in aktivnosti ter strankam zagotavljata dvonivojsko podporo v primeru težav.Odgovor na ta izziv je platforma, če govorimo samo o tem, kako naj podjetja uredijo način kupovanja programske opreme. Ker pa sam nakup žal ni dovolj za mirno spanje, morajo podjetja urediti tudi upravljanje licenc in spremljati življenjski cikel tega inventarja.Nekatera podjetja so že uvedla oddelek za licenčno skladnost. Spoznala so, kako pomembno je poznati licenčna pravila, jih razumeti in jih upravljati skladno s politiko in potrebami organizacije. Danes ni poslovnega procesa, ki za delovanje ne bi potreboval programske opreme. Proizvajalci se tega dobro zavedajo, zato tudi nenehno prilagajajo in spreminjajo pravila. To je tisti drobni tisk, ki ga navadno nihče ne prebere, ampak ob namestitvi vedno odkljuka okence, s katerim potrjuje splošne pogoje uporabe.Težava je, da kupec nima prave izbire, ker imajo globalni razvijalci poseben monopol, zaradi velikih investicij v oblačne storitve se cene licenc zvišujejo, kupci pa se čutijo nemočne, ker so vezani z večletnimi pogodbami. Podjetja so zelo skrbna in tudi uspešna pri pogajanjih ob nakupu programske opreme. Partnerske marže iz leta v leto padajo, kupci pa pričakujejo, da partner skupaj z nakupom pravic za uporabo programskih orodij zagotavlja vsa potrebna strokovna znanja in podporo. V praksi se veliko napak zgodi že pri načrtovanju rešitev, ker se zaradi nepoznavanja licenčnih pravil napačno načrtujejo izdatki za programsko opremo. Pogosto so stroški licenčnin že pri načrtovanju ocenjeni prenizko, ker ni upoštevana navezava na obstoječe sisteme, pri katerih se zaradi integracije pojavi potreba po dodatnih licencah. S takim pristopom podjetja velikokrat še povečajo tveganja za licenčno neskladnost.To naj bo namenska ekipa za upravljanje programske opreme, ki natančno pozna in spremlja licenčna pravila za vso programsko opremo, ki jo uporablja podjetje. Z orodji spremlja rabo programske opreme in potencialno izpostavljenost v primeru primanjkljaja. Iz izkušenj lahko povem, da podjetja licenčno skladnost največkrat dojemajo kot nekaj, kar zvišuje stroške poslovanja. Pri podrobnejših pregledih se velikokrat izkaže, da imajo podjetja tudi presežke. To so licence, ki so jih kupila, a jih sploh ne uporabljajo, ali pa jih ne izrabljajo dovolj. Zelo pomembna naloga upravljavcev programske opreme je tudi načrtovanje novih rešitev, saj ekipa preverja posledice uvedbe nove programske opreme.Prvi korak je zavedanje, kaj pomeni pravica do uporabe intelektualne lastnine, drugi korak je proaktiven pristop k problematiki upravljanja teh pravic. Manjša podjetja, ki si ne morejo privoščiti posebnega oddelka za upravljanje programske opreme, lahko naročijo enkratne preglede za posamezne ponudnike programske opreme. Tako bodo ugotovila trenutno stanje, ki jim bo omogočilo vpogled v bilanco stanja licenc, ter preverila, kakšen je potencialni strošek ali prihranek. Večjim podjetjem pa priporočam vzpostavitev namenskih oddelkov.Da organizacija lahko učinkovito upravlja programsko opremo, mora najprej ugotoviti, na kateri stopnji upravljanja se trenutno nahaja. Na tej stopnji nastopimo mi, ko z analizo stanja in definiranjem ciljev upravljanja programske opreme stranki svetujemo, katere procese in orodja je smiselno uvesti. Zadnja leta tesno sodelujemo z nekaterimi večjimi slovenskimi podjetji na tem področju in lahko rečemo, da zanje to ni več mora.Odvisno je od tega, ali to področje pregledujejo državne inšpekcijske službe ali to naročijo proizvajalci pri pooblaščenih revizijskih hišah. Prvi imajo težavo, da nimajo dovolj kapacitet in znanja, da bi lahko kakovostno preverjali skladnost uporabe licenc za veliko različnih proizvajalcev. Navadno pregledajo število uporabnikov in vrsto programske opreme, ki je v uporabi, ter jo primerjajo s tistim, kar podjetje izkaže s predložitvijo računov. V primeru pregledov usposobljenih revizorjev pa gre za zahteven in dolgotrajen postopek, pri katerem mora podjetje aktivno sodelovati in dopustiti vpogled v vse svoje sisteme.V primeru najema uporabe pravic intelektualne lastnine je stoodstotna pokritost edina poštena, še posebno če na to gledamo z zornega kota proizvajalca. V praksi pa je to težko doseči. Z intenzivno transformacijo IKT v model zakupa storitev, platform in rešitev po modelu plačaj, kolikor uporabljaš, se stoodstotni pokritosti ne bo mogoče izogniti, saj storitev sicer preprosto ne bo delovala. Težava se pojavi na drugi strani, saj veliko podjetij zakupi več storitev in programske opreme, kot je dejansko uporablja.Samo upravljanje programske opreme ni bistveno spremenjeno, prav tako gre za področje, ki ga je treba znotraj podjetja skrbno upravljati. V primerih, ko podjetja uporabljajo tako imenovane hibridne rešitve, se v določenem obdobju prilagajanja lahko povečata obseg in zahtevnost. Oblak prinaša izzive predvsem na področju standardizacije rešitev in programske kode. S prehodom v oblak se pri določenih proizvajalcih programske opreme, ki nimajo prilagojenih licenčnih modelov, stroški lahko podvojijo, ker je treba licencirati tako produkte v lastnem okolju kot v oblaku.