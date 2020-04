»Ob nedeljah naj ostane zaprto tudi po koroni«

Tik pred praznikom, ki pomeni simbol sindikalnega boja za pravice delavcev, se na javnost obrača Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) s pomenljivo pobudo: za trajno zaprtje trgovin ob nedeljah – »tudi v času po krizi z epidemijo covid-19, saj smo minuli mesec kot narod že dokazali, da nedeljsko obiskovanje trgovin ni nujno potrebno, ampak ravno obratno«.



V poslanici, pod katero se je podpisal generalni sekretar SDTS Ladi Rožič, sindikat opozarja, da je delo v trgovini čedalje težje. Stranke da so vse bolj zahtevne, urniki bolj in bolj naporni, stalnica so zlorabe zakona glede neenakomerne razporeditve delovnega časa, zaposleni živijo v stalni negotovosti in si ne morejo organizirati zasebnega življenja in prostega časa. Nedeljsko delo zanje pomeni veliko obremenitev, jemlje jim dragocen čas, ki bi ga sicer preživeli z družinami. Odprte trgovine so potrošnike zvabile k nedeljskemu nakupovanju, namesto, da bi šli z najbližjimi v naravo, se družili s prijatelji ali se športno udejstvovali. Namesto pozitivnih vrednot spodbujajo brezglavo potrošništvo, je oster Rožič.

Izjeme tudi drugod po EU

Pokaže na prakso nekaterih evropskih držav, ki že uveljavljajo izjeme pri nedeljskih delovnih časih, kot so skrajšan delovni čas, delo vsako drugo nedeljo ali določitev nekaterih trgovin, ki so odprte tudi ob nedeljah. Kljub takim omejitvam pa njihovi trgovinski sistemi delujejo zgledno.



Pri nas se sindikat za nedeljsko zaprtje bori že dolga leta, zdaj pa se je to zgodilo čez noč zaradi pandemije. »Zakaj ne bi ostalo tako tudi v prihodnje, ko se zdravstvena kriza umiri? Verjamemo namreč, da smo Slovenci sočuten narod, ki zna stopiti skupaj in pomagati najšibkejšim članom družbe. Če lahko torej trgovkam in trgovcem po Sloveniji nudimo podporo, bomo to tudi storili,« se zavzema Rožič.

Koristi za obe strani

Kaj bi imeli od proste nedelje? Delodajalci bi lahko upravičeno postali družinam prijazna podjetja; lažje bi razporejali delavce ter načrtovali urnike brez predolgih in neurejenih delovnih časov, ter kršitev delovnopravne ureditve; delavci bi lahko imeli vsaj en vikend na mesec prosto, kar je sedaj praktično nemogoče; podjetja in gospodarstvo kot celota bi prihranili pri stroških vode, elektrike itn.



»Poleg zdravstvenih delavcev so trgovke in trgovci izpostavljeni največjim tveganjem,« trka na našo z epidemijo prebujeno vest SDTS, »zato spoštujmo njihove pravice in delo. Namesto množičnega kurjenja kresov in delavskih budnic pokažite letos solidarnost na sebi lasten način. S tem, ko boste tudi s svojimi dejanji podpirali zaprtje trgovin in trgovskih centrov ob nedeljah, boste zanje naredili veliko.«

Spremembe zgolj v dogovoru s socialnimi partnerji

Za komentar in stališče smo zaprosili še Trgovinsko zbornico Slovenije, v katero je včlanjenih večina trgovskih delodajalcev. »Začasno ureditev odpiralnega časa prodajaln v času posebnih razmer ureja vladni odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, pri čemer se na Trgovinski zbornici Slovenije močno trudimo, da bi bile lahko prodajalne v nedeljo, 3. maja 2020 izjemoma odprte. S to rešitvijo sledimo tudi pričakovanjem in potrebam potrošnikov,« je o obratovanju v bližnjih dneh povedala izvršna direktorica zbornice Mija Lapornik. »Na ta način bi v prihajajočih prazničnih dneh preprečili gnečo v prodajalnah in tako zaščitili potrošnike in zaposlene, saj bodo trgovine zaradi praznikov zaprte že dva dni prej, in sicer v petek, 1. maja in v soboto, 2. maja.«



Po koncu razglašene epidemije covid-19 pa ne vidijo razlogov za spremembo trenutno veljavne ureditve dpiralnega časa prodajaln, ki je urejena tudi s kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine. »Kakršnakoli sprememba ali nova opredelitev odpiralnega časa ob nedeljah mora biti predmet dogovora med socialnimi partnerji, to je delodajalci in sindikati, upoštevajoč tudi mnenje potrošnikov,« dodajajo v TZS.