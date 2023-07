Občina Tolmin in Petrol v zamenjavo zemljišč

Župan občine Tolmin Alen Červ in član uprave Petrola Jože Smolič sta danes podpisala pismo o nameri za izvedbo izmenjave nepremičnin in pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Na Logu, so sporočili z občine Tolmin. Občina in največji trgovec z energijo sta se dogovorila, da obstoječa bencinska servisa v centru Tolmina in centru Mosta na Soči ter zemljišče nekdanjega bencinskega servisa v coni Poljubinj zamenjajo za zemljišče ob novi tolminski obvoznici, ki je v gradnji.

Alen Červ v imenu občine Tolmin in član uprave Petrola Jože Smolič sta podpisala pismo o nameri. Foto občina Tolmin

Oba bencinska servisa sta zastarela in umeščena v strnjeno naselje ter potrebna obnove. Prebivalci Mosta na Soči si za umik bencinskega servisa prizadevajo že leta, saj bo kraj pridobil prostor za osrednji trg oziroma park, parkirne prostore pa bo mogoče umakniti pod zemljo.

Podpisnika pričakujeta, da bi se gradnja novega prodajnega mesta Na Logu lahko začela leta 2025. Sklenjeni dogovor je za občino Tolmin izrednega pomena, saj se bo lahko pospešeno lotila priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Na Logu in izvedbe načrtovanih investicijskih projektov. Poleg novega prodajnega mesta Petrola je namreč na tej lokaciji v načrtu tudi izgradnja centra za zaščito in reševanje in nove policijske postaje, del površin pa bo namenjen trgovinski dejavnosti.

Petrol bo dobil nov bencinski servis oziroma mobilnostnega na obvoznici, s čimer bo postal zanimivejši za stranke iz Italije.