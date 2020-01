Občine so nova tarča izsiljevalskih združb

Raziskovalci so namreč opazili, da je bilo najmanj 174 lokalnih javnih služb, ki združujejo več kot 3000 organizacij, v preteklem letu tarča izsiljevalskih virusov.Med njimi so tudi institucije v Sloveniji. Ta številka kaže na najmanj 60-odstotno povečanje glede na leto 2018. Medtem ko so zahteve napadalcev znašale tudi do 5,3 milijona ameriških dolarjev, so ocene dejanskih stroškov in škoda, ki jo povzročajo ti napadi, še precej višji.Raziskovalci opažajo, da čeprav občine kot tarče nimajo finančnega zaledja za plačevanje visokih odškodnin, je večja verjetnost, da se bodo strinjale z zahtevami kibernetskih ...