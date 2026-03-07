  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Občutno dražja nafta – v torek verjetno zvišanje cen pogonskih goriv

    Na naftnem trgu razmere ostajajo napete, največ zaskrbljenosti povzročajo motnje v dobavi nafte zaradi zaprtja Hormuške ožine.
    Sod nafte brent se je podražil za približno četrtino in se povzpel na skoraj 90 dolarjev. FOTO: Roman Šipić
    Galerija
    Sod nafte brent se je podražil za približno četrtino in se povzpel na skoraj 90 dolarjev. FOTO: Roman Šipić
    STA
    7. 3. 2026 | 11:47
    7. 3. 2026 | 11:52
    3:10
    A+A-

    Ob stopnjevanju krize na Bližnjem vzhodu se občutno dražijo tudi cene nafte. Zaradi prilagoditve tržnim cenam je v Sloveniji v torek pričakovati zvišanje cen pogonskih goriv. Če vlada s trošarinsko politiko ne bo občutneje posegla v cene, bi lahko bil liter bencina dražji za pet, liter dizelskega goriva pa za približno 15 centov, poročajo Finance

    image_alt
    Pravijo, da uničujejo jedrski program, bombardirajo pa šolo za deklice

    Na naftnem trgu razmere ostajajo napete, največ zaskrbljenosti povzročajo motnje v dobavi nafte zaradi zaprtja Hormuške ožine, skozi katero potuje okoli 20 odstotkov svetovne nafte in približno toliko svetovne zaloge utekočinjenega zemeljskega plina.

    Sod nafte brent se je posledično podražil za približno četrtino in se povzpel na skoraj 90 dolarjev, kar je največ od predlanskega aprila. Še izrazitejša pa je bila po njihovih navedbah rast pri dizlu na mediteranskih trgih, kjer so se ob koncu tega tedna najvišji posli sklepali približno 50 odstotkov nad povprečjem prejšnjega 14-dnevnega obdobja, poroča spletni medij Finance.

    V luči tega navaja, da bi bilo v torek, ko se bo v Sloveniji iztekel 14-dnevni cikel določitve drobnoprodajnih cen naftnih derivatov, vse drugo kot precejšnje znižanje trošarin s strani vlade veliko presenečenje.

    Če vlada ne bi posegla v formulo, bi se lahko cena za liter bencina po izračunih Financ zvišala za pet centov, liter dizelskega goriva pa bil dražji za približno 15 centov, podoben skok bi bil tudi pri kurilnem olju. Njihovi izračuni kažejo tudi, da bi lahko znižanje trošarin na minimalno dovoljeno mejo skoraj v celoti nevtraliziralo izrazite premike na mediteranskih trgih goriv.

    Zaradi prilagoditve tržnim cenam je v Sloveniji v torek pričakovati zvišanje cen pogonskih goriv. FOTO: Jože Suhadolnik
    Zaradi prilagoditve tržnim cenam je v Sloveniji v torek pričakovati zvišanje cen pogonskih goriv. FOTO: Jože Suhadolnik

    Da ima vlada glede prilagajanja cenovnim nihanjem na trgu naftnih derivatov na voljo veliko mehanizmov, je ta teden spomnil tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Kot je pojasnil, je zaradi prilagoditve tržnim cenam pričakovati nekaj centov na liter višje tržne cene, a obenem izrazil prepričanje, da bo vlada s svojimi mehanizmi, predvsem trošarinsko politiko, to nevtralizirala.

    Po zagotovilih pristojnih trenutno dobava naftnih derivatov v Slovenijo poteka brez motenj, zagotovljena je za naslednjih 14 dni. V državnih blagovnih rezervah je na zalogi okoli 700 milijonov litrov različnih naftnih derivatov, kar zadošča za 103 dni povprečne dnevne porabe vseh porabnikov v Sloveniji v preteklem letu. Država bi jih začela sproščati v primeru večjih motenj v oskrbi. »Zaenkrat ni nobene potrebe za kakršnokoli paniko. Pri tem sicer ne govorimo o cenovnih nihanjih, ampak o objektivnih izpadih v dobavi,« pa je ta teden poudaril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Vojna proti Iranu

    Ena bitka za drugo, tokrat v Iranu: Zahod najprej ustvari kaos, nato nima načrta

    Režim v Teheranu po smrti ajatole Hameneija v eksistencialni krizi, a ameriško-izraelski napadi brez jasne strategije grozijo z novo spiralo nasilja.
    Branko Soban 7. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Napad na Iran: Ko Evropa izgubi še zadnji kanec etičnosti

    Še enkrat gledamo še eno nelegalno ameriško vojno, v kateri je Evropa opazovalka.
    Saša Vidmajer 7. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pohod trgovskih blagovnih znamk

    Hofer s posnemanjem priznanih znamk izkorišča pravno sivino

    Velika podobnost med embalažo izdelkov Hoferjevih blagovnih znamk in izdelkov priznanih znamk lahko potrošnika zmede. Multinacionalke spremljajo dogajanje.
    Maja Prijatelj Videmšek 7. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza volilnega telesa

    Kako izobraženi so volivci stranke SDS, kako stari volivci Gibanja Svoboda?

    Starejši volivci strankam zagotavljajo stabilnejšo podporo, mlade bolj prepričajo SDS, Pirati in Resni.ca.
    Uroš Esih 7. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Gorništvo

    Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

    Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
    Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Bližnji vzhod

    Koliko Slovencev ima nepremičnine v Dubaju in kdo so?

    Med ponedeljkom in četrtkom je bilo na dubajskem nepremičninskem trgu sklenjenih 1728 transakcij v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov.
    Nejc Gole, Pija Kapitanovič 6. 3. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Iran: Če se evropske države pridružijo ZDA in Izraelu, bodo legitimne tarče

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    6. 3. 2026 | 07:29
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Evakuacija z Bližnjega vzhoda

    Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

    »Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
    Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Od raziskav do trga: kako nastaja konkurenčno inovacijsko okolje

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    6. 3. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Tri destinacije, eno počitniško doživetje

    Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    cene gorivnaftavojna v IranuIrangorivo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Brez presežka

    Na Češkem je četrtfinale zgrešila za 15 stotink

    V finalnem delu svetovnega pokala paralelnega slaloma deskarjev na snegu v Špindleruvem Mlynu je Gloria Kotnik osvojila 18. mesto, Rok Marguč 25.
    7. 3. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Ko v mesto pride cirkus

    Dokler na svetu obstajajo cirkuški šotori, pod katerimi je mogoče popraviti vse, kar ni prav na Vzhodu in Zahodu, se splača kupiti vstopnico za uro optimizma.
    Zorana Baković 7. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Alpsko smučanje

    Kdo bo prevzel odgovornost za zgrešeno pot slovenskega alpskega smučanja?

    Smučanje se je skrčilo na »karvanje«, ob tem pa se je izgubljala ena temeljnih sposobnosti smučarja – nadzor hitrosti in okretnost.
    7. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vojna v Iranu

    Občutno dražja nafta – v torek verjetno zvišanje cen pogonskih goriv

    Na naftnem trgu razmere ostajajo napete, največ zaskrbljenosti povzročajo motnje v dobavi nafte zaradi zaprtja Hormuške ožine.
    7. 3. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nataša Pirc Musar

    Predsednica republike podprla Španijo, ki se je upala zoperstaviti Trumpu

    V izjavi za javnost je izpostavila pomen dialoga pri reševanju težav in pozvala k uporu zoper poskuse zavračanja multilateralizma.
    7. 3. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Alpsko smučanje

    Kdo bo prevzel odgovornost za zgrešeno pot slovenskega alpskega smučanja?

    Smučanje se je skrčilo na »karvanje«, ob tem pa se je izgubljala ena temeljnih sposobnosti smučarja – nadzor hitrosti in okretnost.
    7. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vojna v Iranu

    Občutno dražja nafta – v torek verjetno zvišanje cen pogonskih goriv

    Na naftnem trgu razmere ostajajo napete, največ zaskrbljenosti povzročajo motnje v dobavi nafte zaradi zaprtja Hormuške ožine.
    7. 3. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nataša Pirc Musar

    Predsednica republike podprla Španijo, ki se je upala zoperstaviti Trumpu

    V izjavi za javnost je izpostavila pomen dialoga pri reševanju težav in pozvala k uporu zoper poskuse zavračanja multilateralizma.
    7. 3. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ali veste, katere destinacije so najboljše za odklop iz vsakdanjega življenja?

    Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vaša dišeča geografija

    Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pag je surovo očarljiv. Tu so razlogi, zakaj ga ljudje obožujejo

    Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Hrvaško Zagorje – narava, ki sprošča, in doživetja, ki ostanejo

    To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo