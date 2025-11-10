Obeta se amnestija za nezakonito orožje

Premier Robert Golob je na današnji seji DZ, na kateri na zahtevo tako koalicije kot opozicije razpravljajo o varnostnih razmerah v jugovzhodni Sloveniji, ocenil, da je vlada s predlogom Šutarjevega zakona učinkovito, hitro in odločno odgovorila na razmere. Napovedal pa je tudi zakon, ki bo omogočil predajo nezakonitega orožja brez posledic.

Golob je danes spregovoril o predlogih, ki jih je minuli teden potrdila vlada za zagotovitev večje varnosti na varnostno tveganih območjih. Kot je dejal, so spremembe nujne, da pa dopušča možnost, da v parlamentarnem postopku poslanci najdejo še boljše rešitve v smislu, da jih bodo bolje uokvirili v naš ustavni red.

»Slišim in poslušam tudi opozorila stroke, slišim in poslušam opozorila nevladnih organizacij, pa vendar ne moremo se delati, kot da je vse v redu, ker ni. Ne moremo verjeti, da bo sistem, ki 30 let dokazano ni dal rezultata, sedaj dal rezultat sam od sebe, brez sprememb. Zato so te spremembe nujne,« je dejal Golob.

Ob tem je napovedal, da bo vlada v najkrajšem možnem času pripravila predlog zakona, na podlagi katerega bodo pozvali k predaji nezakonitega orožja. »Želimo dati vsem priložnost, da še pred nastopom Šutarjevega zakona tisti, ki posedujejo doma ilegalno orožje, tega lahko izročijo policiji brez pravnih posledic. Na ta način želimo vsem tistim, ki imajo poštene namene, dati priložnost, da se tega orožja znebijo. Po preteku tega obdobja pa bomo pričakovali od policije, da takrat, ko se pojavi zaznava nedovoljene uporabe orožja, deluje učinkovito in predvsem hitro,« je dejal Golob. Da bi bilo pametno iz obtoka z amnestijo pobrati nelealno orožje smo pisali v uredniškem komentarju: Integracija Romov bo zahtevnejša od represije