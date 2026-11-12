Obetajo se brezplačni bančni računi in bankomati v manjših krajih

Lani sprejeta ustavna pravica do uporabe gotovine naj bi prinesla spremembe tudi v praksi. Vlada naj bi predvidoma danes obravnavala predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev, ki naj bi potrošnikom omogočil boljši dostop do gotovine in plačevanje z njo. Predlog napoveduje tudi spremembe v mreži bankomatov, bančnih poslovalnic in na bančnih računih. Banke temu seveda nasprotujejo in že razmišljajo o uporabi vseh pravnih sredstev, svoje mnenje je izdala tudi Evropska centralna banka. Ministrstvo za finance navaja, da sprejetje ustavne pravice do gotovine še ne zagotavlja uresničitve te pravice v praksi, zato so pripravili predlog izvedbenega zakona. Prvo različico je pripravilo že prejšnje vodstvo ministrstva, sedanje pa jo je še dopolnilo. Predlog omogoča dostop do ...