Obetajoči trg ostaja avtomobilski segment

Analog Devices je eno izmed vodilnih podjetij na področju proizvodnje analognih čipov z mešanim in z digitalnim signalom. Pomemben delež imajo tudi na področju pretvorniških čipov, ki se uporabljajo za pretvarjanje analognih signalov v digitalne in obratno. Več kot polovico prihodkov ustvarijo na avtomobilskem in industrijskem trgu. Njihovi čipi se uporabljajo tudi pri brezžični infrastrukturni opremi. Dobro so umeščeni na področjih dražjih polprevodniških vsebin v avtomobilih, brezžične opreme 5G, medicinskih pripomočkov ter opreme za avtomatizacijo tovarn v prihodnjih letih.

Zadnji četrtletni rezultati kažejo na odporno povpraševanje iz segmenta avtomobilske industrije ter industrije na splošno. Tudi napovedi uprave so presegle pričakovanja finančnega trga. V primerjavi s prejšnjim letom jim je uspelo zvišati prihodke za 21 odstotkov. Med segmenti je v pozitivnem smislu najbolj izstopala avtomobilska industrija s 30-odstotno rastjo. To le potrjuje tezo, da so dobro umeščeni na trgu električnih vozil, še posebej sistemov za upravljanje baterij, ki jih dobavljajo tako Tesli kot kitajskim proizvajalcem električnih vozil. Tudi segment industrije je presenetil s 26-odstotno rastjo prihodkov, poleg tega je bilo povpraševanje veliko na vseh industrijskih področjih. Visoka stopnja rasti prodaje jim je omogočila, da so obdržali najvišjo bruto maržo v industriji pri 73,6 odstotka, kar je 170 bazičnih točk više kot pred letom dni. Prilagojena marža iz poslovanja je ostala nespremenjena pri 51,1 odstotka.

Še naprej rast tržnega deleža

Zanimivo je, da je glavni konkurent Texas Instruments napovedal upad prihodkov na letni ravni, medtem ko Analog Devices pričakuje slabo desetodstotno rast. Kot kaže, jim še naprej uspeva pridobivati tržni delež. Prilagojeno maržo iz poslovanja pričakujejo nespremenjeno. Knjigo naročil imajo dobro zapolnjeno, a kljub temu zaznavajo povišano makroekonomsko negotovost, še posebej na Kitajskem.

Analogni čipi se uporabljajo za pretvorbo signalov v resničnem svetu, kot so zvok, temperatura in tlak, v digitalne signale, ki jih je mogoče obdelovati. Izrazite konkurenčne prednosti podjetja Analog Devices izhajajo iz njihovih patentov intelektualne lastnine na področju proizvodnje in oblikovanja analognih čipov in iz visokih stroškov zamenjave pri strankah. Analogni čipi niso posebej dragi in ne zahtevajo vrhunske proizvodne tehnologije. Zato se visokokakovostni proizvajalci analognih čipov trudijo ustvariti optimalno arhitekturo čipa, poleg tega pa ves čas zagotavljajo sprejemljivo ceno ob zanje še vedno visoki donosnosti.

Njihov najbolj obetajoči končni trg ostaja avtomobilski segment. V današnjih avtomobilih so polprevodniki potrebni za aktivacijo senzorjev, za aktivni varnostni sistem in napredni informacijsko-zabavni sistem. V električna vozila je vgrajenih še več čipov kot v avtomobile na klasični pogon. To je še posebej pozitivno za Analog Devices, ki ima vodilni delež v segmentu upravljanja baterij v električnih vozilih. Podoben trend povečevanja števila čipov se dogaja tudi v segmentu industrijske uporabe, kot so roboti, tovarniška in medicinska oprema. Na teh trgih končnih produktov imajo več deset tisoč strank. Dodaten pozitivni dejavnik je, da bodo njihovi polprevodniki zelo verjetno uporabljeni v signalni verigi brezžičnega omrežja 5G.