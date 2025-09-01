Obilno deževje zalilo gradbišče drugega tira

Petkovo neurje v zaledju Kopra je povzročilo ogromno škode tudi na gradbišču drugega tira, saj so posledice škode na nekaterih delih za nekaj dni zaustavile dela. Njihovo odpravljanje bo na najbolj prizadetih delih po neuradnih ocenah trajalo od enega do nekaj tednov.

Najbolj kritično je bilo v dolini Glinščice, kjer poteka že tako občutljiva sanacija zemeljskega plazu ob predoru Lokev. Na drugi strani viadukta pa je povsem zalilo gradbeno jamo, v kateri bodo zgradili ventilatorsko postajo.

Deževje je povzročilo nekaj škode na makadamskih in asfaltnih dostopnih cestah, ki vodijo do gradbišč, ponekod pa so nastali usadi in zdrsi zemljine. Velika količine vode je s strmih pobočij prinesla kamenje in naplavine, ki so zamašile prepuste in odtekanje vode, zaradi česar je voda zalila tudi dele predorov.

Od konca tedna še potekajo sanacijska dela in v podjetju 2TDK niso mogli natančno povedati, koliko časa bodo potrebovali za odpravo vseh posledic ter kolikšna je nastala škoda. Po neuradnih podatkih se rok dokončanja del zaradi tega ne bo podaljšal.

Gradbena dela prvih dveh sklopov se morajo končati do konca marca 2026, dokončanje tretjega sklopa (tiri in druga infrastruktura) pa do konca septembra 2026.