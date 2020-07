Obisk pri premieru Janši je obrodil sadove

Ljubljana – Premier Janez Janša se je prek videokonference sestal z Richardom Saynorjem, predsednikom uprave Sandoza - generične divizije Novartisa in lastnika slovenskega farmacevta Lek. Spregovorila sta tudi o poslovnem okolju, s poudarkom na davčni zakonodaji. Pogovor bi lahko bil pomemben za prihodnje aktivnosti Novartisa v Sloveniji. Janša se je namreč s Saynorjem slišal mesec dni potem, ko so predstavniki Leka pri njemu preverjali možnosti posredovanja informacij o primernosti slovenskega okolja v Novartis.Predstavniki slovenskega Novartisa so se v kabinetu predsednika vlade oglasili junija. Pogovor je bil »o možnostih ...