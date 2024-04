Objava rezultatov je dobro dela trgu

Slednji se zlasti v ZDA premika na jesen, čeprav so še pred pol leta udeleženci na trgu pričakovali, da bomo prvo zniževanje obrestnih mer lahko dočakali že marca. Dejstvo je namreč, da je upadanje stopnje inflacije zastalo in to je glavni vzrok, da ključna obrestna mera ostaja nad petimi odstotki.

Prejšnji teden je prinesel kar nekaj olajšanja na kapitalske trge, saj so se po korekciji tedna prej borze spet obarvalo zeleno. Za padce sta kriva geopolitična trenja na Bližnjem vzhodu ter predvsem odmik od začetka zniževanja obrestnih mer.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Predvajajte video in nadaljujte z branjem članka.

Prejšnji teden je prinesel kar nekaj olajšanja na kapitalske trge, saj so se po korekciji tedna prej borze spet obarvalo zeleno. Za padce sta kriva geopolitična trenja na Bližnjem vzhodu ter predvsem odmik od začetka zniževanja obrestnih mer.

Slednji se zlasti v ZDA premika na jesen, čeprav so še pred pol leta udeleženci na trgu pričakovali, da bomo prvo zniževanje obrestnih mer lahko dočakali že marca. Dejstvo je namreč, da je upadanje stopnje inflacije zastalo in to je glavni vzrok, da ključna obrestna mera ostaja nad petimi odstotki.

V prejšnjem tednu so tako v ospredju spet pristale objave četrtletnih rezultatov poslovanja. Podatke za prvi kvartal je objavilo dobrih 30 odstotkov podjetij iz ameriškega indeksa S&P500. V povprečju se je dobiček povišal za slabih devet odstotkov, kar so seveda spodbudni rezultati.

IKT še ustvarja dobiček

Na pozitivni strani sta glede rasti dobička izstopala sektorja informacijske tehnologije in komunikacij, konkretnejši padci dobička pa so bili edino v sektorju materialov. Nekaj več turbulence je doživela tudi delnica Nvidie, ki je bila v letošnjem letu nesporna zvezda po donosnosti. Čeprav bodo kvartalni rezultati objavljeni šele v drugi polovici maja, je delnica doživela tudi dnevni padec za deset odstotkov – ob dejstvu, da ni bila objavljena tako rekoč nobena pomembnejša informacija, ki bi bila neposredno povezana s podjetjem.

INFOGRAFIKA: Delo

Morda je bil povod za to slabše poslovanje podjetja ASML, ki je ključen proizvajalec strojev za izdelovanje čipov. Tako je od vrha v marcu (950 dolarjev) delnica upadla za skoraj 20 odstotkov – vseeno pa se je prejšnji teden spet trgovalo na ravneh nad 800 dolarji za delnico.

Upadel je tudi tečaj delnice Netflixa – čeprav so objavili odlične rezultate. Očitno strategija omejevanja deljenja gesel deluje, kar jim je prineslo bistveno več naročnikov od pričakovanj analitikov. Kljub temu so podali skromno rast prihodnjega poslovanja, kar je trg hitro kaznoval.

Janez Javornik, Triglav Skladi FOTO: Triglav Skladi

Hladen tuš za Meto

Rezultate je objavil tudi vodilni igralec na področju socialnih omrežij – podjetje Meta. Rezultati za prejšnji kvartal so bili odlični, dobiček na delnico so presegli za deset odstotkov glede na pričakovanja analitikov, a je delnica po objavi rezultatov vseeno upadla za več kot 15 odstotkov. Razlog je bila objava načrta prihodkov za drugi kvartal, ki je v razponu med 36 in 39 milijardami dolarjev. Analitiki na drugi strani pričakujejo 38,2 milijarde. Ker je sredina razpona kar nekaj nižja od ocen analitikov, je delnica strmoglavila.

Dodatno so k temu pripomogli tudi bistveno višji stroški – pred dobrim letom smo doživeli obratno zgodbo, ko je podjetje nižalo stroške z masovnim odpuščanjem. Tokrat je izvršni direktor »prosil« za potrpežljivost pri generiranju dodatnih prihodkov iz agresivnega investiranja v umetno inteligenco. Rezultati te strategije se namreč še ne kažejo – investicije v razvoj umetne inteligence bi lahko v letošnjem letu presegle 40 milijard dolarjev, kar za pet milijard presega načrt investicije iz oktobra lani.