Oblikovanje poroštvene sheme

MF: banke lahko začnejo zagotavljati likvidnost podjetjem

Na razširjenjem sestanku koalicije preučujejo drugi protikoronski paket, ki prinaša poroštveno shemo. Predlog sheme, s katerim so se v petek seznanili tudi v opoziciji in gospodarstvu ter bili nad videnim razočarani , se je nekoliko spremenil. S finančnega ministrstva pa bankam sporočajo, da bo država jamčila za kredite, odobrene od 12. marca. A za zdaj uradnih natančnejših informacij glede poroštev še ni.»Ugotavljamo, da je slovenska shema poroštev, kot je predstavljena v predlogu ministrstva za finance, 3-krat nižja kot v treh primerljivih državah ter pri 2 milijardah evrov predstavlja le štiri odstotke slovenskega BDP,« so med drugim v petek sporočili z Gospodarske in Obrtne zbornica ter AmCham in Britansko-slovenske gospodarske zbornice. Delež poroštev za velike družbe je po petkovem predlogu znašal 50 odstotkov, za mala in srednja podjetja pa 75 odstotkov. Po novem predlogu naj bi po neuradnih podatkih delež poroštev za velika podjetja znašal 70 odstotkov, za mala in srednja podjetja pa 80 odstotkov. To je v skladu z zahtevami gospodarstva. Prav tako naj bi bila jamstvena shema večja, in sicer štiri milijarde evrov, a naj bi se povečala v prihodnji tranši. Na današnjem sestanku je pričakovati še kakšne spremembe, jutri bo zakon potrjevala vlada.Z ministrstva za finance so sporočili, da banke že te dni lahko začnejo sproščati sredstva in zagotavljali likvidnost podjetjem. Državna poroštva bodo namreč dana za kredite, odobrene od 12. marca do konca leta.Dodajajo, da vlada pri pripravi paketa za zagotovitev likvidnosti vodi odprt dialog s številnimi deležniki: »Skupaj iščemo najboljše rešitve v okviru zmožnosti naše države. Pomembno se je namreč zavedati, da je Slovenija v spopadu z gospodarsko krizo bolj ali manj sama. Imamo stabilne javne finance in likviden bančni sitem in to bomo morali zagotavljati tudi v prihodnje.« Poudarjajo, da večina evropskih ukrepov še ni vzpostavljenih: »Evropski ukrepi temeljijo v večini primerov na posojilih in poroštvu in razen zagotovitev neposrednih stroškov v zdravstvu ne gre za nepovratna sredstva, kot so nekateri ustvarjali vtis v javnosti.«»V naslednjih paketih ukrepov se bomo posvetili razvojni pomoči, ki bo ciljno usmerjena v panoge, podjetja in projekte z najvišjo dodano vrednostjo. Okrevanje gospodarstva bo v prihodnjih mesecih ključno,« še sporočajo z ministrstva.