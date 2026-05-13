Obliži s CBD bodo prihajali iz Slovenije

Podjetje T&L Europe je danes v Limbušu pri Mariboru odprlo svoj proizvodni obrat in s tem uradno zaznamovalo začetek delovanja evropske proizvodne baze podjetja v Sloveniji. To so z memorandumom o sodelovanju napovedali junija 2024, ko so tudi povedali, da že proizvajajo obliže s kanabionidi iz slovenske proizvodnje.

T&L Europe je inovativni proizvajalec kozmetike, ki združuje napredno korejsko tehnologijo z evropsko proizvodnjo v Sloveniji. Podjetje je bilo ustanovljeno februarja 2023, proizvodni obrat v Limbušu pa je prevzelo avgusta 2024. Po obsežnih pripravah in razvoju je podjetje danes tudi uradno odprlo vrata svoje tovarne.

Ključni izdelek podjetja so hidrokoloidni obliži za nego kože, pri katerih matično podjetje T&L Co. sodi med vodilne svetovne proizvajalce z ocenjenim približno 70-odstotnim tržnim deležem v tej kategoriji.

Direktor podjetja T&L Co., Yoonso Choi, je v svojem nagovoru poudaril pomen nove evropske lokacije za nadaljnjo rast podjetja. Ob tem je poudaril, da je bila družba T&L Europe ustanovljena z namenom krepitve prisotnosti na evropskem trgu ter približevanja naprednih tehnologij partnerjem in kupcem. Dodal je, da nova lokacija ne predstavlja zgolj proizvodnih zmogljivosti, temveč tudi dolgoročno zavezanost inovacijam, kakovosti in sodelovanju. Izrazil je tudi željo, da bi investicija spodbudila prihod novih korejskih podjetij v Slovenijo ter dodatno okrepila sodelovanje med državama.

Direktor podjetja T&L Co., Yoonso Choi. FOTO: Marko Pigac

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenović je poudaril, da otvoritev predstavlja pomemben mejnik tako za podjetje kot tudi za mesto Maribor. Dejal je, da je odločitev podjetja za vzpostavitev evropske prisotnosti prav v Mariboru veliko priznanje mestu, njegovemu znanju, industrijski tradiciji in razvojnemu potencialu. Po njegovih besedah prihod podjetja prinaša nova delovna mesta, prenos znanja ter krepitev gospodarske dinamike v regiji, hkrati pa pomembno prispeva h krepitvi gospodarskih in kulturnih vezi med Slovenijo in Republiko Korejo.

T&L Europe od ustanovitve aktivno sodeluje s slovenskimi podjetji in institucijami. Posebej tesno partnerstvo je podjetje vzpostavilo s podjetjem PharmaHemp, ki deluje kot premium dobavitelj CBD in konopljinih ekstraktov. Podjetji sta junija 2024 v Ljubljani organizirali tudi slovesnost ob podpisu memoranduma o sodelovanju.

Joonyoung (Jay) Choi, direktor podjetja T&L Europe. FOTO: Marko Pigac

V podjetju verjamejo, da bo nova investicija pomembno prispevala k razvoju lokalnega okolja ter dodatno utrdila sodelovanje med slovenskim in korejskim gospodarstvom.