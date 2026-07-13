Obrambna industrija ne bo rešila avtomobilskih podjetij

Proizvajalci avtomobilov poslujejo v zahtevnih časih. Soočajo se s presežnimi proizvodnimi zmogljivostmi in spremenjenim trgom. Deloma se bodo morali preusmeriti na druga področja. Priložnosti so v obrambni industriji, je v intervjuju za Delo ocenil guverner nemške centralne banke Joachim Nagel. Posle z obrambnimi podjetji so podpisali že številni proizvajalci. A nekateri o tej rešitvi dvomijo. Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, Porsche so nekateri od evropskih avtomobilskih podjetij, ki priložnosti za zapolnitev zmogljivosti vidijo v hitro rastoči obrambni industriji. Samo Nemčija naj bi zanjo do leta 2030 namenila več kot 750 milijard evrov. Renault je januarja podpisal pogodbo s francoskim podjetjem Turgis Gaillard za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov v svoji tovarni v Le Mansu, ...