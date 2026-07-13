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    PREMIUM   D+   |   Novice

    Obrambna industrija ne bo rešila avtomobilskih podjetij

    Proizvajalci vidijo priložnosti za zapolnitev zmogljivosti tudi v povišanju obrambnih izdatkov
    Izvršni direktor Mercedesa Ola Källenius je za Wall Street Journal dejal, da bo pri vlaganju v obrambne posle šlo za nišno dejavnost. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    Galerija
    Izvršni direktor Mercedesa Ola Källenius je za Wall Street Journal dejal, da bo pri vlaganju v obrambne posle šlo za nišno dejavnost. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    Nejc Gole
    13. 7. 2026 | 05:00
    4:02
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    Proizvajalci avtomobilov poslujejo v zahtevnih časih. Soočajo se s presežnimi proizvodnimi zmogljivostmi in spremenjenim trgom. Deloma se bodo morali preusmeriti na druga področja. Priložnosti so v obrambni industriji, je v intervjuju za Delo ocenil guverner nemške centralne banke Joachim Nagel. Posle z obrambnimi podjetji so podpisali že številni proizvajalci. A nekateri o tej rešitvi dvomijo. Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, Porsche so nekateri od evropskih avtomobilskih podjetij, ki priložnosti za zapolnitev zmogljivosti vidijo v hitro rastoči obrambni industriji. Samo Nemčija naj bi zanjo do leta 2030 namenila več kot 750 milijard evrov. Renault je januarja podpisal pogodbo s francoskim podjetjem Turgis Gaillard za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov v svoji tovarni v Le Mansu, ...

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