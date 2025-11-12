Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

Na trgu nepremičnin je vzadnjih četrtletjih zaznati obrat. Statistiki so v drugem četrtletju tega leta zabeležili 2907 prodaj stanovanjskih nepremičnin, kar je po treh zaporednih trimesečjih rasti skoraj dve tretjini več kot v tretjem četrtletju lani, ko je bilo teh prodaj le 1790. Aktivnost na trgu nepremičnin se je vrnila na raven iz leta 2022.

Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov? Vlada ob tem obljublja večjo dostopnost do stanovanj. Kje se jih gradi največ?