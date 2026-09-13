Obrestne mere še vedno rastejo

Obrestne mere po svetu rastejo že vse od lanske jeseni. Donosnost do dospetja desetletne ameriške državne obveznice se je od lanskega septembra zvišala s 4,15 odstotka na 4,89 odstotka, donosnost do dospetja desetletne nemške državne obveznice se je zvišala z 2,71 odstotka na 3,47 odstotka in donosnost do dospetja desetletne slovenske državne obveznice se je zvišala s 3,06 odstotka na 3,84 odstotka. Kateri so razlogi za to rast? Inflacija in geopolitične napetosti Tilen Banko. FOTO: Osebni ArhivEden glavnih razlogov za rast obrestnih mer so ponovni inflacijski pritiski. K temu pomembno prispevajo višje cene energentov, povezane predvsem z zaostrovanjem konflikta med ZDA in Iranom ter motnjami pri dobavi nafte z Bližnjega vzhoda. Cena nafte brent se je ponovno povzpela nad sto ameriških ...