FOTO:»Obrobne države bi morale imeti več svobode«

Ljubljana – Zaradi recesije so nujni ne le nacionalni, ampak tudi evropski ukrepi. Nedavno sprejet sveženj evropskih finančnih ministrov je manj prilagojen manjšim državam, ugotavlja predsednik uprave SID banke Sibil Svilan. Da je sistem ekonomske politike v EU in evrskem območju postavljen neprimerno, pa opozarja nekdanji finančni minister dr. Dušan Mramor.»Denarna in fiskalna politika morata biti usklajeni, da se s proticiklično politiko na daljši rok lahko doseže višja gospodarska rast,« pravi Mramor. Pri tem spomni na leto 2015, ko je evropska komisija ocenjevala, da je slovensko gospodarstvo pregreto in bi proračun moral ...