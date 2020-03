Predvideno subvencioniranje čakanja na delo doma

Premier, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec, je na nedeljski novinarski konferenci poudaril, da so razsežnosti novega koronavirusa, s katerim je v Sloveniji trenutno okuženih 16 ljudi, zelo velike: tako v smislu zdravja ljudi, kot tudi v gospodarskem smislu. Pojasnil je, da vlada dela na tem, da ne sprejema pretiranih ukrepov, ki bi še dodatno slabo vplivala na gospodarstvo.Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek bo danes strokovnemu svetu za konkurenčno in stabilno poslovno okolje predstavil ukrepe za pomoč gospodarstvu, ki je utrpelo škodo zaradi širjenja koronavirusa. Za zdaj naj bi šli v tri smeri, in sicer v ...