Obseg posla v telekomunikacijah stagnira

Vodilni slovenski telekomunikacijski operaterji postopno uvajajo infrastrukturne rešitve za uporabo tehnologije 5G, ki obeta, da bo z razvojem novih storitev povečala obseg prenesenih podatkov – in s tem odprla novo polje rasti telekomunikacijske panoge.Nekaj novega pa operaterji krvavo potrebujejo, saj se prihodki v sedanjih segmentih uporabe še zdaleč ne povečujejo tako hitro, kot so se v minulem desetletju. Celotni prihodek od storitev elektronskih komunikacij je lani znašal 1088 milijonov evrov in se je v primerjavi z doseženim leta 2018 samo malenkostno povečal – za malo manj kot pol milijona evrov oziroma 0,4 promila. ...