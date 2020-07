Obstajajo donosne naložbe, ki se spopadajo z demografsko vrzeljo?

FOTO: Helske

Vprašati se je treba, ali je mogoče vlagati v projekte, zaradi katerih ne bomo osiveli, poleg tega pa so donosni.Dejstvo je, da so demografske razmere v celotni Evropi zelo slabe. Smo izjemno stara populacija, sistem pa je bil narejen tako, da zaposleni skrbijo za upokojence. Je to še vedno res?Seveda je to povezano tudi s sistemom pokojnin in podpore celotne države. Če primerjamo te podatke z državami, kot so Hrvaška in sosednje države, bi se znašli v stiski, saj vemo, da je pokojninski sistem oslabljen. In kaj nam povedo številke o demografiji in številkah za druge države? In kaj, če bi rekli, da povsod ne gre tako in da je lahko vlaganje v projekte gradnje in upravljanja domov za starostnike razmeroma varna in stabilna naložba?Strokovnjaki imajo številne teorije, zakaj je tako, vendar je eden pomembnih dejavnikov ta, da ima Nemčija več opreme za zdravstveno varstvo in nego kot druge države. Številni strokovnjaki tudi menijo, da je eden od razlogov za razmeroma nizko smrtnost v tem, da Nemčija daje poudarek skrbi za starejše neposredno v njihovih domovih in tako preprečuje širjenje virusa. Dandanes se starejši ljudje vedno bolj zanimajo za koncept asistenčnega življenja ali oskrbe s storitvami. To je samostojen način bivanja starejših.Dokaz o preobrazbi nemškega sistema oskrbe starejših in njihove nastanitve je študija prof. dr. H. C. Larsa P. Felda Frühjahrgutauchten Immobilienwirtschaft 2020, objavljena 11. 2. 2020, v kateri dokazuje preoblikovanje nemškega sistema oskrbe starostnikov in njihovega bivanja. Obstaja domneva, da bo približno 2,8 milijona od skupno 4,3 milijona starostnikov, ki so odvisni od zdravstvene nege, kar je 65,11 odstotka, mobilne storitve zdravstvene nege uporabljalo v svojem domu in ne v klasičnem domu za oskrbo starostnikov.Za primerjavo: do leta 2019 je bilo 3,3 milijona ljudi odvisnih od pomoči zdravstvene nege in oskrbe, kar pomeni, da se je v enem letu to število povečalo za 30 odstotkov. Drugo dejstvo, ki namiguje in potrjuje tezo o vse večji priljubljenosti asistenčnega bivanja za starejše, je stalno naraščajoče število projektov in ustanov z asistenčnim bivanjem (varovana stanovanja), ki tudi letos presega število novozgrajenih klasičnih domov za starejše. To je eden od razlogov, da so dolgo uveljavljeni izvajalci negovalnih ustanov, kot sta Augustinum ali Tertianum , povečali svoj portfelj na tem segmentu in so se tudi drugi izvajalci začeli tako orientirati na področje oskrbe starejših. Do danes ostaja v Nemčiji 7000 tovrstnih objektov, ki ponujajo skupno približno 300.000 stanovanj različne kakovosti, do 95 odstotkov nemških občin pa poroča o nezadostni pokritosti v tem segmentu, kar je spodbudilo zanimanje razvijalcev in zasebnih naložbenih skupin, ki so po zadnjem poročilu analitične družbe ImmoTISS Care GmbH v ta sektor v Nemčiji investirale skoraj 700 milijonov evrov.Gospodarska kriza je v letu 2008 močno prizadela ne le finančne trge Nemčije, ampak predvsem gradbeni sektor. Na podlagi statističnih podatkov o letni stopnji rasti v gradbenem sektorju, ki jih je objavil Eurostat , se je do leta 2007 prodaja v gradbeni industriji v EU stalno povečevala. Med začetkom leta 2008 in začetkom leta 2013 so se prihodki v gradbenem sektorju dosledno zmanjševali, razen v Nemčiji, kjer ostajajo nespremenjeni med letoma 2008 in 2009, v naslednjih letih pa je gradbeni sektor v Nemčiji okreval. Čeprav strokovnjaki še niso enotni glede napovedi širšega učinka pandemije na gradbeni sektor v Nemčiji, se bodo številni projekti nadaljevali ne glede na vpliv virusa na sektor, saj je nemška država poročala o obsežnih naložbah in pomoči gradbeništvu. S tem gradbeni sektor nadaljuje razvoj po svojem prvotnem načrtu.Zaradi demografskih razmer v Nemčiji in v povezavi s finančno stabilnostjo, ki je nesporna za ta sektor, se Helske People Care odziva na trende na nemškem nepremičninskem trgu in trgu storitve oskrbe ljudi. Od leta 2017 se je pridružila skupini razvijalcev nepremičnin, ki oblikujejo in uresničujejo razvoj tega posebnega koncepta, osredotočenega na zagotavljanje storitev in zaščito visoko ogrožene skupine prebivalstva.Helske People Care v Essnu ustvarja kompleks 75 zasebnih enot skupaj z mobilno nego, dnevnim centrom za 27 posameznikov in novo obliko bivanja, skupnostjo za 24 bolnikov s 24-urno nego. Ta objekt je zasnovan v kategoriji kakovosti treh zvezdic.Helske prav tako razvija projekt v zdraviliškem mestu Bad Harzburg. Od aprila 2019 nastaja kompleks z več kot 130 zasebnimi enotami različnih oblik nastanitve in oskrbe. Večina, 112 enot, so bivalni objekti s hotelskimi storitvami. V kompleksu bodo lastna kuhinja, restavracija, gibalni center, bazena, velneška oaze in lastne dvorane za organiziranje različnih družabnih dogodkov. Starejši bodo imeli dostop do recepcije, restavracije in bodo lahko uporabljali splošne in zdravstvene storitve. V razvoj teh kompleksov je Helske People Care kot del svoje prodajne in trženjske strategije vzpostavil mobilne negovalne dejavnosti.Trenutne razmere s koronakrizo bodo zaradi upočasnitve javnega življenja močno vplivale na gospodarstvo. Finančni in denarni tok se je in bo upočasnil, v nekaterih segmentih se lahko celo ustavi. Skupaj z možno pričakovano svetovno recesijo je v nevarnosti 83 odstotkov podjetij (na splošno gledano), vključno s težko industrijo, proizvodnjo blaga (razen blaga za vsakodnevno uporabo), prodajo, storitveno dejavnostjo, administrativnimi in svetovalnimi storitvami.Po drugi strani je 17 odstotkov podjetij, večinoma iz proizvodnega sektorja blaga za vsakodnevno uporabo, zdravil, pa tudi zagotavljanja zdravstvenih in negovalnih storitev, ki bodo lahko prosperirala.Projekt HELSKE PEOPLE CARE je eden od nosilcev zdravstvene dejavnosti in osebne nege, zato ga trenutna dohodkovna kriza ne ogroža. Dejavnosti Helske People Care se zaradi nevarnosti koronavirusa ne omejujejo; nasprotno, zanimanje starejših za to vrsto storitve narašča.