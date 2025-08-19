Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

IRSKO VISOKO SODIŠČE GOSPODARSKI ODDELEK

2025/št. 16 COM

2025/št. 43 COS | 2025 št. 44 COS

V ZADEVI THE STANDARD CLUB IRELAND DAC

IN V ZADEVI NORTHSTANDARD EU DAC

IN V ZVEZI Z ZAKONOM O ZAVAROVALNICAH IZ LETA 1909, ZAKONOM O ZAVAROVALNIŠTVU IZ LETA 1989 IN PREDPISI EVROPSKE UNIJE (ZAVAROVANJE IN POZAVAROVANJE) IZ LETA 2015 (S SPREMEMBAMI)

IN V ZVEZI Z VLOGO NA PODLAGI ODDELKA 477 ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH IZ LETA 2014 (S SPREMEMBAMI)

OBVESTILO

Obveščamo vas:

(1) Pri Visokem sodišču Irske (Sodišče) je bila predložena zahteva (zahteva) za odobritev sheme za prenos poslov neživljenjskega zavarovanja družbe The Standard Club Ireland DAC (Standard Ireland) k NorthStandard EU DAC (NSEU, prenos portfelja). Poslovanje, ki se prenaša v okviru prenosa portfelja, je sestavljeno iz portfelja polic neživljenjskega zavarovanja, ki jih je sklenil Standard Ireland.

(2) Družbi Standard Ireland in NSEU sta Sodišču predložili tudi ločeno vlogo za izdajo sklepa o potrditvi notranje združitve (združitev) v skladu s členom 477 Zakona o gospodarskih družbah iz leta 2014 (zakon iz leta 2014) kot združitve s prevzemom (kot je opredeljena v zakonu iz leta 2014) med družbama Standard Ireland in NSEU (vloga za združitev).

(3) Standard Ireland je delniška družba z določeno dejavnostjo, ustanovljena v skladu z zakonodajo Republike Irske pod registrsko številko 631911. NSEU je delniška družba z določeno dejavnostjo, ustanovljena v skladu z zakonodajo Republike Irske pod registrsko številko 628183. NSEU in Standard Ireland imata oba glavno poslovno enoto na Irskem na naslovu Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292.

(4) Sodišče je zahtevo in vlogo za združitev obravnavalo sočasno dne 10. julija 2025. Na tej obravnavi je Sodišče odobrilo in/ali potrdilo (kot je ustrezno) prenos portfelja in združitev. Prenos portfelja in združitev bosta začela veljati dne 20. avgusta 2025 ob 12.00 po britanskem standardnem času (BTS).

(5) Zaradi prenosa portfelja in združitve (ki sta oba pogojena z nastankom drug drugega) je vsa sredstva in obveznosti družbe Standard Ireland prevzela družba NSEU, družba Standard Ireland pa je prenehala brez likvidacije. Upniki družbe Standard Ireland so zaradi združitve in prenosa portfelja postali upniki družbe NSEU. Osebe ali subjekti, ki so bili upniki družbe Standard Ireland neposredno pred začetkom veljavnosti združitve in prenosa portfelja, so po združitvi in prenosu portfelja še naprej upniki z enakimi pravicami upnikov, vendar v razmerju do NSEU, in ne do Standard Ireland. Skladno s tem se njihove pravice, ki jih imajo kot upniki, nadaljujejo brez prekinitve. Po združitvi in prenosu portfelja upniki NSEU ostanejo upniki NSEU. Njihove pravice, ki jih imajo kot upniki NSEU, ostanejo takšne, kot so bile pred združitvijo.

(6) Kopije ključnih dokumentov v zvezi s prenosom portfelja in združitvijo so na voljo za ogled in/ali prenos na naslednji spletni strani: https://north-standard.com/about/business-transfer-merger-standard-club-ireland-dac-and-northstandard-eu-dac.

(7) V nekaterih jurisdikcijah držav EGP imajo imetniki polic v primeru prenosa portfelja pravico do prekinitve in s tem povezane pravice. Ker so obdobja polic, ki se prenašajo, potekla, se ta možnost ne uporablja.

Imetniki polic družb Standard Ireland ali NSEU, ki imajo kakršna koli vprašanja v zvezi s prenosom portfelja in združitvijo, lahko kontaktirajo Standard Ireland ali NSEU, tako da pošljejo elektronsko sporočilo na naslov ged.mcternan@north-standard.com in madeline.pointet@north-standard.com. Vsa nadaljnja obvestila o združitvi in prenosu portfelja bodo objavljena tudi na zgoraj navedenem spletnem mestu, kjer lahko preverite novosti.

