Vlada predlaga 639 evrov obvezne božičnice

Vlada predlaga, da bi obvezna božičnica za vse zaposlene – tudi v javnem sektorju – znašala 639 evrov, v podjetjih z likvidnostnimi težavami pa bi zgolj letos lahko znašala minimalnih 160 evrov, če družbe nato ne bodo izplačale dividend in nagrad poslovodstvu. Delodajalci bi jo morali izplačati do 18. decembra, podjetja v težavah pa do 31. marca prihodnje leto. Božičnica bo do 639 evrov razbremenjena plačila davkov in prispevkov.

Z omenjenim predlogom se je včeraj seznanila vlada, o teh rešitvah pa naj bi do 27. oktobra razpravljal še ekonomsko-socialni svet. »Obvezna božičnica je logičen korak te vlade, ki se v celotnem mandatu trudi povečati prihodke zaposlenih,« je povedal podpredsednik vlade Matej Arčon. Zatrdil je, da je predlog na vladi dobil soglasno podporo. Jutri naj bi se predsednik vlade Robert Golob na to temo sestal tudi z delodajalci, ki se na njegovo povabilo ob obisku vlade v Prekmurju niso odzvali.

Ministrstvo za finance bo pripravilo načrt za izplačilo javnim uslužbencem, minister za Klemen Boštjančič pa je na vladi zagotovil, da bo denar v proračunu zagotovljen. Kot smo poročali, naj bi strošek obvezne božičnice v višini 639 evrov državo stal 372 milijonov evrov.

Arčon je napovedal, da bo vlada rešila tudi vprašanje izplačila 150 evrov zimskega dodatka za upokojence. Tega sicer predvideva spremenjena pokojninska zakonodaja, katere uveljavitev pa je negotova zaradi zbiranja podpisov za referendum.

