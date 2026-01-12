Obvezniški trgi previdno v novo leto

Ob koncu lanskega leta so obvezniške trge v ZDA, Evropi in na Japonskem zaznamovale spremembe v pričakovanjih glede denarne politike, inflacije in gospodarske rasti. Skupni imenovalec dogajanja je bilo ugibanje, kam se nagibajo makroekonomski trendi, še posebej z večjo mero negotovosti v ZDA, kjer so v zadnjem četrtletju manjkali statistični podatki in ankete zaradi nedelovanja javnih institucij. Mesec pa so zaznamovala tudi zadnja zasedanja centralnih bank v preteklem letu.

V ZDA so se donosnosti državnih obveznic sprva zvišale, predvsem na daljših ročnostih. Trgi so se odzivali na vztrajno robustne makroekonomske podatke, zlasti s trga dela, ekonomske rasti in potrošnje, ki potrjujejo odpornost ameriškega gospodarstva. Posledično so se zmanjšala pričakovanja, da bo centralna banka hitro in obsežno zniževala obrestne mere. Proti koncu meseca so se donosnosti nekoliko znižale, saj so vlagatelji začeli več pozornosti namenjati tveganjem upočasnitve rasti v drugi polovici leta in znakom umirjanja inflacijskih pritiskov. Kreditni pribitki so ostali nizki, kar je še vedno odražalo visoko pripravljenost vlagateljev za prevzemanje tveganja.

Na evropskih obvezniških trgih so bili dvigi v donosnosti obveznic po krivulji donosnosti bolj paralelni kot v ZDA, saj so se v tem času v pričakovanja vgradile 0,15 odstotka višje obrestne mere ECB za naslednji dve leti. Vzrok za to so bili nekoliko boljši makroekonomski podatki v zadnjih dveh mesecih lanskega leta ter povišana napoved ECB za inflacijo in evropsko gospodarsko rast predvsem za leto 2026, predstavljena na zadnjem zasedanju. Razlike v donosnostih med jedrnimi in perifernimi državami območja z evrom so ostale stabilne, kar kaže na zaupanje vlagateljev v fiskalno vzdržnost in podporo institucij evrskega območja. Na trgu podjetniških obveznic pa je povpraševanje ostalo močno ne glede na vrsto bonitetnega razreda.

Japonski obvezniški trg je vztrajal v svojem medvedjem trendu. Dolgoročne donosnosti so dosegale nove nivoje, ki jih ne pomnijo že več desetletij in bodo za državno blagajno postale vse večje breme. Namreč ker Japonska ni več zmožna trajno rasti več kot en odstotek, pri čemer nosi visoko breme rekordnega dolga med razvitimi državami, si država že težko privošči nositi stroške financiranja javnega dolga, ki je večji od dveh ali treh odstotkov. Sicer pa so japonski vlagatelji še naprej pomemben dejavnik na globalnih obvezniških trgih, saj z alokacijami v tuje obveznice vplivajo na povpraševanje in gibanje donosnosti v ZDA in Evropi.

Na splošno je prejšnji mesec pokazal, da obvezniški trgi ostajajo zelo občutljivi za spremembe v makroekonomskih pričakovanjih in komunikaciji centralnih bank. Čeprav se zdi, da je vrh obrestnih mer že dosežen, pot do njihovega zniževanja ostaja negotova in odvisna od prihodnjih podatkov o inflaciji in rasti. V takšnem okolju vlagatelji ostajajo previdni, z večjim poudarkom na kakovosti, razpršitvi in aktivnem upravljanju obrestnega tveganja.