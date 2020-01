Ocena nemške rasti bi bila lahko popravljena navzgor, a izzivi ostajajo

Ljubljana - Podatek o lanski gospodarski rasti v Nemčiji je pričakovan. Je posledica manjšega povpraševanja po nemških izdelkih na ključnih izvoznih trgih (z izjemo ZDA) in težav s pravočasnimi dobavami vozil, kar je bilo povezano s prenovo sistema merjena emisij. Del znižanja rasti (0,5 odstotne točke) je po naši oceni le začasne narave, za toliko bo višja rast v prihodnjih četrtletjih, meni glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc.Zadnji decembrski podatki nemških nabavnih menedžerjev so po njegovem mnenju dober vodilni indikator in pojasnjujejo tekoča in prihodnja gibanja. Glavnino rasti je lani prispevala potrošnja ...