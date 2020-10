FOTO:Od danes 5G na voljo uporabnikom Telekoma Slovenije

Za razvoj pametne industrije in pametnih mest

Tehnologija 5G bo prinesla pomemben napredek, je izpostavil član uprave Telekoma Slovenije za komercialno področje Tomaž Jontes. FOTO: Leon Vidic/Delo



Uporabniki lahko testirajo kakovost, hitrost in odzivnost omrežja 5G. FOTO: Leon Vidic/Delo

Uporabniki z ustreznim mobitelom si lahko storitve 5G vklopijo na kateremkoli mobilnem paketu, je pojasnil Samo Ošina, direktor množičnega trga. FOTO: Leon Vidic/Delo



Možnost dodeljevanja predsnosti povezavam

Uvedba 5G krepi tudi pomen kibernetske varnosti in povečuje možnost za dodeljevanje prednosti povezavam, je dejal direktor poslovnega trga Primož Kučič. FOTO: Leon Vidic/Delo

V imenu Telekoma Slovenije je Tomaž Jontes (na sredini) predsedniku Gasilske zveze Slovenije Janku Cerkveniku (desno) in poveljniku Franciju Petku predal donacijo 20.000 evrov za nadaljnje usposabljanje gasilcev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana - Uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenija lahko od danes dalje, seveda z ustreznim mobitelom, uporabljajo tehnologijo pete mobilne generacije (5G). Po napovedih a , člana uprave za tehnologijo, naj bi do konca leta Telekom Slovenije s 5G v obstoječem frekvenčnem pasu pokril 33 odstotkov prebivalstva.Ker Telekomovo omrežje vsak dan uporablja več kot milijon uporabnikov, jim je odslej na voljo tudi aplikacija Speedtest, s katero lahko testirajo kakovost, hitrost in odzivnost omrežja. Ob tem se količine prenosa podatkov, ki jih bodo pri tem porabili, ne bodo odštevale od zakupljenih količin paketa, je še pojasnil Matjaž Beričič.Tehnologija 5G bo s še večjo kapaciteto, še višjimi prenosnimi hitrostmi in še krajšimi zakasnitvami prinesla pomemben napredek ter občutno povečala zanesljivost omrežja, pravi član uprave Telekoma Slovenije za komercialno področje. V primerjavi z obstoječimi mobilnimi omrežji 5G prinaša veliko večje hitrosti prenosa podatkov v obeh smereh (od in do uporabnika) in veliko krajši odzivni čas z izjemno nizko zakasnitvijo (latenco) nekaj milisekund. Ob tem pa tudi hkratno učinkovito povezovanje velikega števila naprav (več kot milijon), kar omogoča razvoj pametne industrije in pametnih mest, preko možnosti rezinjenja (slicing) omrežja pa tudi uvedbo številnih navideznih namenskih, tako imenovanih kampus omrežij, kar bo gospodarstvu omogočilo nadaljnjo digitalizacijo.Telekom Slovenije javno mobilno omrežje pete generacije načrtuje v obliki kampus omrežij, pri katerih se znotraj ene fizične infrastrukture omogoči virtualna namenska omrežja za vertikale, kot so energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo, zaščita in reševanje in podobno. V praktično vseh gospodarskih vejah bo 5G omogočil dodatne funkcionalnosti za še učinkovitejše delovanje.Telekom Slovenije je med prvimi operaterji na svetu, ki je omrežje 5G omogočil z uporabo frekvenčnega spektra 2600 MHz, ki ga uporablja tudi za omrežje 4G, s čimer premišljeno in maksimalno uporablja frekvenčni prostor, ki ga ima na voljo. »V Sloveniji je dražba frekvenčnega spektra, ki bo omogočil uporabo polnega potenciala tehnologije 5G, predvidena v začetku naslednjega leta, za ustrezno nadgradnjo omrežja bo nato potrebno še vsaj leto dni načrtovanja, razvoja in investicij. V Telekomu Slovenije omrežje skrbno načrtujemo in nadgrajujemo skladno z razvojnimi trendi, tako da smo na 5G pripravljeni tako z vidika omrežne opreme kot zalednih sistemov. In tudi zato smo lahko izkoristili del frekvenčnega spektra, ki ga uporabljamo za 4G, da smo s programsko nadgradnjo svojim uporabnikom že danes omogočili napredne komunikacijske storitve prihodnosti. To je dober začetek na poti v 5G prihodnost,« še pravi Matjaž Beričič.V evolucijsko nadgrajenem omrežju 4G/5G lahko uporabniki že v tem razvojnem koraku dosegajo višje hitrosti prenosa podatkov kot v omrežju LTE/4G, po podelitvi dodatnih frekvenčnih pasov in nadaljnjem razvoju omrežja, pa bodo možne gigabitne hitrosti, znatno krajši bodo odzivni časi, uporabnikom bodo na vse bolj napredni terminalski opremi na voljo tudi nove storitve.»Odslej je na voljo nov mobilni paket Naj 5G, ki poleg neomejenih klicev in sporočil vključuje tudi 300 GB prenosa podatkov s hitrostmi do 450 Mbit/s v smeri do uporabnika in do 100 Mbit/s v smeri od uporabnika, s čimer najhitrejše omrežje postaja še hitrejše. Uporabniki z ustreznim mobitelom si lahko storitve 5G vklopijo tudi na kateremkoli drugem mobilnem paketu,« je pojasnil, direktor množičnega trga.Uvedba 5G krepi tudi pomen kibernetske varnosti in povečuje možnost za dodeljevanje prednosti povezavam, pa je dodal direktor poslovnega trga. Slednje je pomembno v primeru močno povečane obremenitve omrežja, do katere lahko pride na primer ob naravnih ali množičnih nesrečah. Takrat lahko operater uporabnikom, katerih povezava ni povezana z nujnim stanjem, to omeji ali celo začasno onemogoči. S tem zagotovi čim boljšo povezavo tistim, ki jo tedaj nujno potrebujejo, na primer za komunikacijo z reševalnimi službami.Ker bo tehnologija 5G pripomogla tudi k razvoju sistema zaščite in reševanja, je Telekom predsedniku Gasilske zveze Slovenijein poveljnikudanes tudi predala donacijo v višini 20.000 evrov za nadaljnje usposabljanje gasilcev. Telekom Slovenije je eden od partnerjev pri projektu 5G PPDR (Public Protection and Disaster Relief), to je vertikale 5G za širokopasovna omrežja za razvoj sistema za javno varnost ter zaščito in reševanje.