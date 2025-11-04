Od danes Ljubljana letalsko povezana z Manchesterjem

Na Letališču Ljubljana so danes pozdravili prvo letalo EasyJeta, ki je prispelo iz Manchersterja. Nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet je namreč svojo ponudbo letov z Letališča Ljubljana v Veliko Britanijo razširil z novo povezavo v Manchester, ki se pridružuje obstoječim letom na londonsko letališče Gatwick. EasyJet bo na tej relaciji letel vsak torek in soboto, lete pa bo predvidoma izvajal z 186-sedežnim letalom Airbus A320.

»Nova redna linija bo slovenskim potnikom omogočila neposreden dostop do severne Anglije, enega gospodarsko najmočnejših in kulturno najživahnejših delov Združenega kraljestva. Manchester je znan po svoji bogati industrijski dediščini, svetovno znanih nogometnih klubih, za Manchester United igra tudi slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško, ter živahnem kulturnem in glasbenem dogajanju. Poleg tega je mesto pomembno poslovno in izobraževalno središče, s številnimi univerzami in tehnološkimi podjetji,« poudarjajo v Fraportu Slovenija.

Gran Canaria

Zadnji oktobrski konec tedna pa je latvijska letalska družba airBaltic je vzpostavila direktno povezavo z Letališča Ljubljana na Gran Canario. »Z velikim zadovoljstvom pozdravljamo novo direktno povezavo družbe airBaltic med Ljubljano in Las Palmasom, ki še dodatno krepi povezljivost našega letališča. Linija bo potnikom omogočala udoben in enostaven dostop do ene najbolj priljubljenih počitniških destinacij med Slovenci. Ta novost v mreži letov je rezultat našega močnega partnerstva z družbo airBaltic, naporov slovenskih turističnih operaterjev, programa spodbud Ministrstva za infrastrukturo ter naših skupnih prizadevanj za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije,« je ob tem dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

Nove povezave

Ministrstvo za infrastrukturo je doslej objavilo devet javnih razpisov za subvencioniranje letaliških pristojbin za določene linije. Državni sekretar Andrej Rajh je poudaril, da ministrstvo za infrastrukturo razpise izvaja kot enega pomembnih ukrepov za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije, ki se vse bolj krepi. Slovenska vlada bo s tem tudi nadaljevala. Kot je nedavno poročal portal Ex YU Aviation, je cilj vlade dolgoročno razvijati program spodbud in ga ohraniti vsaj v prihodnjih petih do sedmih letih. Letos je za ta namen namenjenih več kot milijon evrov, v letih 2026 in 2027 pa po 1,2 milijona evrov na leto.

V zimskem obdobju bo iz Letališča Ljubljana mogoče potovati z 18 rednimi letalskimi prevozniki na 21 destinacij, med katerimi bodo tri novosti – že omenjena Gran Canaria oziroma Las Palmas in Manchester ter Barcelona.